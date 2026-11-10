Netflix obsadil Prahu kvůli nástupci Šifry mistra Leonarda. Mysteriózní thriller zastaví i lanovku na Petřín

Filmaři ve středu 4. listopadu zabrali celé Mariánské náměstí a pracovali tam i ve čtvrtek. Kamery stály před Městskou knihovnou a Klementinem a kvůli natáčení byl zavřený i hlavní vstup do knihovny, jak popsaly Novinky. Jde o nový seriál Netflixu podle loňského bestselleru Dana Browna, který zatím nemá oficiální název.
V Praze se přitom netočí poprvé. Štáb tu pracuje od začátku září a za sebou má Letnou u Letenského zámečku a pavilonu Expo 58, Obecní dům, Čechův most, okolí Rudolfina i Karlův most. Netflix tehdy natáčení v Praze potvrdil a zveřejnil i první fotku z placu.
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Kvůli Langdonovi se zastaví i lanovka na Petřín
Další zastávkou má být Petřín. Lanovka, která se po dvouleté rekonstrukci rozjela teprve v září, bude kvůli natáčení stát od úterý (10. 11.) do pátku (13. 11.) a cestující začne vozit zase v sobotu (14. 11.). Dopravní podnik podle serveru Expats upozorňuje, že se uzavírka týká jen lanovky, ne celého kopce.
Kromě Petřínské rozhledny se v seriálu objeví i kulisy, které Pražané znají z každého dne. Dopravní ředitel DPP Jan Barchánek prozradil, že si v něm zahrají i pražské tramvaje a metro. Kdo bude sledovat pozorně, možná pozná i svou zastávku.
Brown na plac dorazil osobně. Doprovázel ho Petr Onufer, redaktor nakladatelství Argo, který mu radil už při psaní knihy. „Dvakrát jsem s ním na natáčení byl, na jednom nočním a jednom denním,“ řekl Onufer agentuře ČTK a dodal, že spisovatel odjížděl z Prahy velmi spokojený.
O čem bude seriál podle Tajemství všech tajemství?
Román vyšel loni v září a Praha v něm není jen pohlednicová kulisa. Langdon se tu snaží najít zmizelou vědkyni a zachránit její převratný rukopis, který může změnit pohled na lidskou mysl. Kromě Karlova mostu a Klementina hrají v knize roli i Petřínská rozhledna s bludištěm a bývalé židovské ghetto na Josefově, později se děj přesune do Londýna a New Yorku.
Sám Brown se k Praze hlásí bez obalu. „Tenhle román je milostný dopis Praze,“ řekl v rozhovoru pro CNN Prima News. Pro Langdona podle něj neexistuje lepší místo než město plné tajných chodeb, chrámů a hradů, které je mystickým středobodem Evropy už od dob Rudolfa II.
Seriál má mít zhruba osm hodin a podle Netflixu propojí futuristickou vědu se starými legendami. Za projektem stojí Brown spolu se showrunnerem Carltonem Cusem, kterého si fanoušci pamatují hlavně jako jednoho z tvůrců seriálu Ztraceni. Cuse o novince mluví jako o svižném thrilleru, který se odehrává v úchvatném městě a přitom klade velké otázky o lidském vědomí.
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Kdo hraje nového Roberta Langdona?
Po Tomu Hanksovi převzal roli harvardského symbologa Morgan Spector, kterého diváci znají jako zbohatlíka George Russella ze seriálu Pozlacený věk. Katherine Solomonovou, Langdonovu partnerku a vědkyni, hraje Rebecca Hall, tedy Spectorova manželka i ve skutečném životě. Langdon tak má podle Cuse poprvé na obrazovce vážný milostný vztah.
Dál se objeví Cherry Jones, Corey Stoll, Rob Delaney, Abbey Lee, Mamoudou Athie nebo Anamaria Marinca. Režii má na starosti Rupert Wyatt, podepsaný pod Zrozením Planety opic. Mezi producenty jsou Matthew Stillman a David Minkowski, jména spojená s pražským studiem Stillking Films.
Připomeňme, že Langdona dosud ztvárňoval Tom Hanks ve třech filmech Rona Howarda. Prvním z nich je Šifřa mistra Leonarda, následovali Andělé a démoni a Inferno, zatímco seriál Ztracený symbol z roku 2021 už vznikl bez Hankse i Howarda.
Kdy vyjde seriál podle Dana Browna na Netflixu?
Natáčení má trvat až do poloviny března 2027, takže na premiéru si počkáme. Nejdřív by tak mohl seriál vyjít na konci roku 2027, za reálnější lze ale považovat rok 2028. Přesnější obrázek by měl dát až přehled seriálů, který Netflix pro rok 2027 teprve zveřejní.
Zdroje: Novinky, Netflix, ČTK, Expats, CNN Prima News