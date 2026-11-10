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Netflix obsadil Prahu kvůli nástupci Šifry mistra Leonarda. Mysteriózní thriller zastaví i lanovku na Petřín

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Před Klementinem stojí kamery, hlavní vchod do Městské knihovny je zavřený a kolemjdoucí na Mariánském náměstí natahují krky. Netflix tu točí seriál podle románu Tajemství všech tajemství (The Secret of Secrets), ve kterém Dan Brown poslal Roberta Langdona do Prahy. Po Letné, Obecním domě a Karlově
Netflix obsadil Prahu kvůli nástupci Šifry mistra Leonarda. Mysteriózní thriller zastaví i lanovku na Petřín

Netflix obsadil Prahu kvůli nástupci Šifry mistra Leonarda. Mysteriózní thriller zastaví i lanovku na Petřín

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.11.2026 19:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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