Okrasné trávy v listopadu ještě nestříhejte. Zbytečně byste záhon připravili o jeho zimní podobu

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Okrasné trávy v listopadu ještě nestříhejte. Zbytečně byste záhon připravili o jeho zimní podobuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Suché listy okrasných trav nemusí znamenat, že je čas vzít do ruky nůžky. U ozdobnic nebo prosa prutnatého zůstávají stébla na záhonu obvykle až do konce zimy. Pomáhají zachovat strukturu výsadby a poskytují drobným živočichům úkryt. Jinou péči ale potřebují trávy, jejichž listy zůstávají zelené.
Okrasné trávy v listopadu ještě nestříhejte. Zbytečně byste záhon připravili o jeho zimní podobuZdroj: Antares_NS / Freepik (Magnific)
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 11.11.2026 02:14
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Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.Všechny články tohoto autora →
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