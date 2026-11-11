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Okrasné trávy v listopadu ještě nestříhejte. Zbytečně byste záhon připravili o jeho zimní podobu

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Suché listy okrasných trav nemusí znamenat, že je čas vzít do ruky nůžky. U ozdobnic nebo prosa prutnatého zůstávají stébla na záhonu obvykle až do konce zimy. Pomáhají zachovat strukturu výsadby a poskytují drobným živočichům úkryt. Jinou péči ale potřebují trávy, jejichž listy zůstávají zelené.
Okrasné trávy v listopadu ještě nestříhejte. Zbytečně byste záhon připravili o jeho zimní podobu

Okrasné trávy v listopadu ještě nestříhejte. Zbytečně byste záhon připravili o jeho zimní podobu

Zdroj: Antares_NS / Freepik (Magnific)
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.11.2026 02:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

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