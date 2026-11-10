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Češi smetli Bosnu rozdílem třinácti branek! Kvalifikaci na Euro vedou bez ztráty bodu

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Čeští házenkáři zvládli také druhé utkání kvalifikace mistrovství Evropy 2028. Na palubovce Bosny a Hercegoviny v Tuzle zvítězili jednoznačně 32:19 a po dvou kolech se osamostatnili v čele skupiny s plným počtem čtyř bodů. Svěřenci trenérů Daniela Kubeše a Michala Brůny rozhodli především výbornou obranou a spolehlivými výkony brankářů. Nejlepšími českými střelci byli se čtyřmi góly Tomáš Piroch a Matěj Klíma.
Češi smetli Bosnu rozdílem třinácti branek! Kvalifikaci na Euro vedou bez ztráty bodu

Češi smetli Bosnu rozdílem třinácti branek! Kvalifikaci na Euro vedou bez ztráty bodu

Zdroj: Česká Házená / Czech Handball
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.11.2026 21:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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