Makový závin patří mezi stálice české kuchyně. Čerstvě upečený chutná tak dobře, že jeden kousek nestačí

není pečení na půl plynu a na poslední chvíli. Těsto si musí odkynout, náplň má být taková, aby se dala rozetřít, ale neutíkala zpod rukou. Když se tyhle Makový závin dvě věci nepodcení, vyjde měkký, šťavnatý , který vydrží dobrý i později večer. Prostě starý moučník poctivý recept, bez parády navíc.
Připomínám také
sytější variantu závinu, do které patří , citronát nebo rozinky naložené v rumu. V tomhle receptu se držíme základní verze z běžných surovin, tedy takové, kvůli které není nutné obcházet půl obchodu. Jedno pravidlo se ale vyplatí hlídat: mandle mléko do těsta má být teplé, ne horké. U makové náplně platí podobně jednoduchá věc. Musí být hustá. Jakmile je řídká, při pečení si najde cestu ven. Recept na poctivý makový závin
Doba přípravy: 1 hodina 40 minut včetně kynutí Co potřebujeme
Těsto: 550 g hladké mouky 250 ml teplého mléka 25 g čerstvého droždí 1 lžička soli 1 lžička cukru do kvásku 1 lžíce cukru do těsta 40 g rozpuštěného másla 2 žloutky
Maková náplň: 200 g mletého máku 250 ml mléka 5 lžic cukru Postup přípravy tradičního makového závinu
1. Z části
teplého mléka, droždí a 1 lžičky cukru rozmíchejte kvásek. Nechte ho stát asi 10 až 15 minut. Jakmile se začne zvedat a na povrchu pracovat, je připravený.
2. Do mísy dejte
mouku, přisypte sůl a 1 lžíci cukru, přidejte žloutky, rozpuštěné máslo, zbytek mléka a nakonec i kvásek. Vypracujte hladké těsto. Není potřeba na něj tlačit silou, spíš mu dát pár minut poctivé práce. Potom ho nechte kynout přibližně 45 minut. Foto: Cooky.cz, Makový závin má jednu velkou slabinu: Z plechu mizí rychleji, než stihne vystydnout
3. Mezitím svařte
mléko s cukrem, přisypte mletý mák a krátce povařte, aby směs zhoustla. Pak náplň odstavte a nechte ji vychladnout. Kdo má rád výraznější chuť, může přidat citronovou kůru nebo rozinky. Základní maková náplň ale obstojí úplně sama.
4. Vykynuté těsto rozválejte na obdélník. Rozetřete na něj
makovou náplň a pevně zaviňte. Závin přeneste na plech vyložený pečicím papírem; jde to lépe, když spoj zůstane dole. Foto: Cooky.cz, Makový závin má jednu velkou slabinu: Z plechu mizí rychleji, než stihne vystydnout
5. Na plechu ho nechte ještě 15 až 20 minut dokynout. Povrch potřete trochou
mléka nebo másla a pečte při 180 °C asi 30 až 35 minut, dokud nebude mít zlatavou barvu.
6. Po upečení ho nechte chvíli stát. Krájet horký závin hned po vytažení z trouby se obvykle nevyplatí, náplň i těsto potřebují pár minut, aby si sedly.
TIP: Pokud chcete náplň udělat plnější, vmíchejte hrst sekaných mandlí nebo rozinky namočené v rumu. Podobnou bohatší verzi letos ukázaly také Toprecepty. Často kladené otázky o makovém závinu
Proč je maková náplň někdy řídká?
Nejčastěji je v ní příliš mnoho mléka, případně se vařila jen krátce. Správná náplň se dobře roztírá, ale neteče.
Dá se použít kupovaný mletý mák?
Ano, dá. Před použitím je ale dobré k němu přivonět.
Mák obsahuje poměrně dost oleje a při delším skladování může žluknout. Podle Wikipedie jde o semena máku setého, tedy plodiny, která se u nás běžně používá do pečiva i sladkých náplní.
Čím se liší bohatší verze závinu?
V některých receptech se do náplně přidávají
mandle, kandovaná citronová kůra, rozinky, někdy také povidla nebo marmeláda. Chutnat to může výborně, jen je dobré nepřehnat doplňky natolik, že samotný mák v závinu ustoupí do pozadí.
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