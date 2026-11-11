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Makový závin patří mezi stálice české kuchyně. Čerstvě upečený chutná tak dobře, že jeden kousek nestačí

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Makový závin je přesně ten typ pečení, u kterého se vyplatí nehonit se. Když těstu dáte klid a makovou náplň neuděláte řídkou, odmění se vám vláčným řezem, který není suchý ani večer. Za mě je to jeden z těch starých receptů, které nepotřebují vymýšlet cirkus kolem sebe.
Fotografie k makovému závinu

Fotografie k makovému závinu

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Makový závin má jednu velkou slabinu: Z plechu mizí rychleji, než stihne vystydnout
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.11.2026 02:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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