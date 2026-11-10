Za hudbu jste zaplatili. Některá CD Sony BMG vás přesto omezovala v poslechu

Originální cédéčko mohlo v roce 2005 přinést do počítače víc než hudbu. Vybraná vydání Sony BMG obsahovala ochrany XCP nebo MediaMax, které omezovaly kopírování a vytvářely bezpečnostní rizika ve Windows. Netýkalo se to všech disků Sony ani běžného poslechu v samostatném přehrávači.
Plastová krabička, booklet a disk v ruce nabízely příjemně hmatatelnou podobu hudební sbírky. Jenže vlastnit nosič a rozhodovat o jeho použití nebylo totéž. Zatímco
domácí vypalování CD mělo své technické nástrahy, tentokrát se problém schovával přímo na placeném originálu. Dvě ochrany, dva různé problémy
XCP dodávala firma First4Internet, MediaMax společnost SunnComm. Oba systémy využívaly funkci Autorun, která ve Windows při vložení disku automaticky spouštěla programy, pokud byla zapnutá. Vedle hudby tak dostal prostor i instalátor ochrany. Podrobně to rozebrali
výzkumníci J. Alex Halderman a Edward W. Felten z Princetonu. XCP i MediaMax využívaly automatické spouštění programů z vloženého disku ve Windows. Riziko přinášel přidaný software, nikoli samotný zvukový záznam. Matthias Zepper / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 / zmenšeno
Aféru odstartovalo zjištění Marka Russinoviche, zveřejněné 31. října 2005. Na svém počítači našel skrytý software spojený s XCP. Jak později popsal ve
vlastním technickém rozboru, nainstaloval se po přijetí licenčních podmínek z CD Get Right with the Man skupiny Van Zant. Podmínky ovšem nevysvětlovaly, že se ochrana bude před uživatelem skrývat.
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XCP používal rootkit, tedy techniku maskující přítomnost souborů a dalších součástí systému. Nešlo jen o nepříjemnou schovávanou s majitelem počítače. Stejné maskování dokázaly využít také jiné programy včetně malwaru. Hudební ochrana tak nabídla úkryt i nezvaným návštěvníkům a její skryté ovladače komplikovaly správu Windows.
MediaMax nelze automaticky označit za stejný rootkit. U verze 5.0 popsala
americká Federal Trade Commission jinou slabinu: člověk s fyzickým přístupem k počítači a nižšími oprávněními mohl získat plnou kontrolu. Soubory vytvářející tuto zranitelnost se navíc instalovaly ještě před přijetím či odmítnutím licence a zůstávaly i po odmítnutí. Tři kopie a přehrávač podle vydavatele
Bezpečnost nebyla jediný problém. FTC vytýkala omezení na tři fyzické kopie disku a překážky při přenosu skladeb do přenosných přehrávačů. Hudbu například nešlo přenést přímo do iPodu. Koupě originálu tedy neznamenala, že si člověk jednoduše vybere vlastní způsob poslechu.
Další vrstva se týkala soukromí. Přehrávače dodané na všech XCP discích a některých discích MediaMax 5.0 navazovaly internetové spojení, při němž se předávala IP adresa a identifikátor alba. Servery zaznamenávaly také čas spojení a přehrávač dostával propagační obsah.
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Samostatný CD přehrávač přitom programy pro Windows nespouští. Popsaná instalace se týkala použití disku v počítači, nikoli vložení do hi-fi sestavy nebo discmanu. Právě rozdíl mezi přehráním zvukové stopy a spuštěním přidaného programu vysvětluje, proč stejný kotouček znamenal dvě velmi odlišné situace.
Samostatný CD přehrávač nespouští programy určené pro Windows. Popsaná instalace ochranného softwaru se proto netýkala běžného poslechu v takovém přístroji. User:Lcarsdata / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 / zmenšeno Stejné album nemuselo mít stejný disk
Případ FTC se vztahoval k prodeji v USA. Rozhodovala konkrétní chráněná edice, ne samotné logo Sony nebo název alba. Z amerického případu nelze odvodit, že stejnou ochranu neslo české vydání, ani počet postižených českých počítačů. Jiné protipirátské systémy se tím nestávají XCP.
Sony BMG nakonec stáhla disky s XCP a nabídla jejich výměnu. V lednu 2007 oznámila FTC
navrženou dohodu se Sony BMG, zahrnující srozumitelné informování kupujících, souhlas s instalací a možnost software odstranit. Nápravu tedy nevyřešilo pouhé zastavení výroby.
Historie cédéček v českých sbírkách má i svou výrobní a přehrávačovou kapitolu. Aféra Sony BMG k ní přidává méně útulný detail: krabička patřila kupujícímu, ale přibalený program si chtěl nechat poslední slovo. Při určování starého disku proto záleží i na jeho edici a přidaném softwaru, nejen na interpretovi na obalu.
Původní názvy fotografií:
CDs, Seitenansicht -- 2017 -- 2230; Cd-rom-laufwerk-geoeffnet; Sony CD Walkman D-E330.