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Za hudbu jste zaplatili. Některá CD Sony BMG vás přesto omezovala v poslechu

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Vybraná CD Sony BMG v roce 2005 přidávala do Windows ochrany XCP a MediaMax. Místo pouhého omezení kopií vznikla bezpečnostní rizika i problémy se soukromím.
Detail hran kompaktních disků naskládaných na sebe se zelenými a stříbrnými odlesky

Detail hran kompaktních disků naskládaných na sebe se zelenými a stříbrnými odlesky

Zdroj: Dietmar Rabich / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.11.2026 19:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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