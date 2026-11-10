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Hokejisté Plzně v Lize mistrů poprvé prohráli, o výhře Davosu rozhodl Zadina

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Hokejisté Plzně prohráli v úvodním utkání osmifinále play off Ligy mistrů na ledě Davosu 4:5 a připsali si první nezdar v soutěži. Utkání rozhodl v 57. minutě v přesilové hře český reprezentační útočník Filip Zadina. Odveta se hraje za týden na západě Čech.
Hokejisté Plzně v Lize mistrů poprvé prohráli, o výhře Davosu rozhodl Zadina

Hokejisté Plzně v Lize mistrů poprvé prohráli, o výhře Davosu rozhodl Zadina

Zdroj: HC Škoda Plzeň
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.11.2026 21:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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