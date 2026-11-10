Miocic si vzal na paškál Hokitovy šance na titul UFC a popsal, proč Gane vyhraje. Neporazitelnost mu nestačí

Do Madison Square Garden vejde 14. listopadu 2026 bojovník, kterého ještě nikdo neporazil. Josh Hokit má v papírech deset soubojů a deset výher, v UFC čtyři zápasy a čtyři výhry a jde rovnou o pás těžké váhy proti Cirylu Ganeovi. Pro část scény je to ten nejnebezpečnější vyzyvatel, jakého si šampion mohl vylosovat: zápasník s tlakem, který soupeře mačká o klec. Stipe Miocic se podíval na stejný životopis a našel v něm prázdné místo, které se v pětikolovém zápase schovat nedá. Jeho námitku šlo prověřit zápas po zápase.
Bývalý král těžké váhy jde proti náladě části scény
Miocic, bývalý dvojnásobný šampion těžké váhy UFC se čtyřmi obhajobami, vybral jméno bez váhání. „Je to Gane. Je ostřílený, už tam byl a je hodně chytrý v tom, co dělá,“ řekl v rozhovoru pro Casino.org, který přetiskl server MMA Junkie. Hokitovy přednosti přitom nijak nesnižuje. Je to podle něj skvělý zápasník, který tvrdě bije, jenže Gane rád drží distanc a nedělá moc chyb.
Pak přišla věta, kvůli které se o Miocicově predikci mluví nejvíc. „Když zápasíš, dostáváš pěsti, kopy a kolena, takže jsi zranitelný,“ popsal riziko, které podle něj wrestling v kleci nese. A přidal argument o délce: pět kol je podle něj velký rozdíl.
Turnaj UFC 334 se koná 14. listopadu 2026 v Madison Square Garden v New Yorku. Gane do něj jde s bilancí 14 výher a dvou porážek, v UFC 11 výher a dvě porážky, Hokit s deseti výhrami bez jediné prohry. Na oficiální stránce turnaje, do které redakce MMAmagu nahlédla, stojí souboj Ganea proti Hokitovi jako první položka hlavní karty a je veden jako titulový zápas těžké váhy.
Jednu Miocicovu větu o Hokitovi ale stálo za to vzít zvlášť a projít kvůli ní jeho zápas po zápase. Čísla ji potvrzují jen napůl.
Čtyři výhry, které vyzyvatele neprověřily tam, kde to bude bolet
Redakce MMAmagu proto otevřela kompletní zápasové záznamy na Sherdogu a ve FightingData a sečetla, kolik času Hokit v organizaci reálně odzápasil.
|Zápas v UFC
|Konec
|Odzápasený čas
|Max Gimenis
|TKO v 1. kole
|0:56
|Denzel Freeman
|TKO v 1. kole
|4:59
|Curtis Blaydes
|rozhodnutí po 3 kolech
|15:00
|Derrick Lewis
|TKO ve 2. kole
|9:09
Dohromady je to 30 minut a 4 sekundy. V průměru 7 minut a 31 sekund na zápas. Součet se týká výhradně jeho čtyř vystoupení v UFC, zápasy z menších organizací do něj nevstupují.
Miocic tvrdí, že Hokit v minulosti vlastně nechodil na distanc. Podle Sherdogu to sedí jen zčásti: tříkolovou vzdálenost Hokit jednou prošel, proti Curtisi Blaydesovi, čtvrté ani páté kolo ale v kariéře nemá ani jednou. Gane má v záznamu tři souboje, které došly na plných 25 minut, s Jairzinhem Rozenstruikem, Alexandrem Volkovem a Francisem Ngannouem.
Titulový zápas jde na pět kol po pěti minutách, tedy o 10 minut déle než běžný souboj. A Hokit se o pás uchází po pouhých čtyřech zápasech v organizaci.
Šampion, který obhajuje dvě různé věci najednou
Gane se stal nesporným šampionem až poté, co Tom Aspinall v září 2026 uvolnil pás kvůli pokračujícím komplikacím se zraněním oka. To utrpěl 25. října 2025 na UFC 321, kde jejich vzájemný zápas skončil po 4:35 prvního kola jako no contest, tedy bez vyhlášeného vítěze, po náhodném zásahu prstem do oka.
Miocic Ganeho nárok hájí. „Věřím, že si zaslouží být šampionem. Byl další na řadě,“ řekl. K samotnému střetu dodal: „Myslím, že jen dělal, co měl, a myslím, že to byl náhodný zásah. Gane měl zápas pod kontrolou a nepotřeboval dělat nic riskantního.“
Aspinall později Ganea veřejně obvinil z nečisté hry. Francouz na to 10. června 2026 podle serveru MMA Fighting reagoval stručně: „To je jeho názor.“ Výhra nad neporaženým vyzyvatelem v New Yorku by za tu debatu udělala tečku, kterou slova udělat neumějí.
Miocic ale není jediný bývalý šampion, který se k zápasu veřejně vyjádřil. A ostatní došli k přesně opačnému závěru.
Veteráni se rozdělili na dva tábory a jeden z nich v tom má víc než pověst
ANALÝZA Redakce MMAmagu dala predikce čtyř bývalých šampionů a hvězd UFC vedle sebe, tak jak je zachytily přepisy jejich podcastových vystoupení. Kamaru Usman podle serveru MMA News vybírá Ganea a odvolává se na jeho dynamiku i zkušenost. Chris Weidman naopak podle serveru Heavy popsal cestu pro Hokita přes nepřetržitý tlak a takedowny a připodobnil ho ke Cainu Velasquezovi. Jorge Masvidal šel dál: podle LowKickMMA v podcastu tvrdil, že na Hokita vsadil 200 000 dolarů (zhruba 4,3 milionu Kč) s možným výnosem 1 milion dolarů (zhruba 21,7 milionu Kč).
Obě skupiny se přitom dívají na stejný zápas, jen na jiný jeho úsek. Tábor vyzyvatele popisuje první dvě kola, kdy je tlak nejčerstvější. Miocic mluví o čtvrtém a pátém, kam se Hokit zatím nikdy nedostal. Spor tedy není o tom, kdo je lepší, ale o tom, kdy to skončí.
Každá z predikcí je proto podmíněná a všechny můžou být zároveň správné. Jednu věc veřejná data ukazují jasně: Hokit jde do titulového zápasu po čtyřech vystoupeních v UFC, s jediným rozhodnutím a bez jediného čtvrtého či pátého kola. Odpověď na Miocicovu námitku existuje jen v minutách, které zatím neodzápasil.
V New Yorku se jedna z těch nul rozbije
Hokit hájí sérii, kterou si udrží tím snáz, čím dřív zápas ukončí. Gane hájí pás i svou legitimitu a jeho nejlepší zbraní je čas. Hlavní karta UFC 334 začíná v New Yorku 14. listopadu 2026 ve 21:00 místního času, v Česku tedy 15. listopadu 2026 ve 3:00 ráno.
Nula v kolonce porážek vypadá jako neprůstřelná vesta. Jenže nekryje čtvrté a páté kolo a Miocic tvrdí, že přesně tam se bude rozhodovat.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek