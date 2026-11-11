Zaplatili jste za grafiku tisíce? Microsoft vymyslel, jak by vám mohla vydělávat

Výkonná grafická karta stojí často desítky tisíc korun, přesto většinu dne nemusí naplno pracovat. Microsoft nyní popsal systém, který by tento nevyužitý výkon proměnil v prostředek pro trénování umělé inteligence. Majitelům počítačů by za zapojení mohl nabídnout peníze nebo jiné odměny.
Nejde přitom o pouhou spekulaci. Patentová přihláška US 2026/0349820 A1, nazvaná Opportunistic Micro-training on Edge Devices Using Spare GPU Utilization, byla zveřejněna 5. listopadu 2026. Společnost Microsoft Technology Licensing ji podala 30. dubna 2025 a jako vynálezce je uveden Aditya Vasanth Challapally.
Vaše grafika by trénovala AI místo odpočinku
Navrhovaný systém počítá s rozdělením náročných výpočtů na malé úkoly, které by následně zpracovávaly grafické karty zapojených uživatelů. Nemuselo by jít pouze o herní počítače. Dokument zmiňuje také notebooky a mobilní zařízení.
Software by průběžně sledoval vytížení grafického procesoru, dostupnou paměť, teplotu i spotřebu energie. Jakmile by počítač potřeboval výkon pro běžnou práci nebo hraní, systém by měl výpočty omezit. Výsledky z jednotlivých zařízení by se následně spojovaly a kontrolovaly, aby se zabránilo chybným nebo zmanipulovaným datům.
Microsoft počítá s dobrovolným zapojením uživatelů. Za poskytnutý výkon by mohli získávat finanční odměny, bezplatný software nebo kredity pro využívání AI modelů.
Vydělávat by mohl Microsoft. Ale co majitel počítače?
Právě odměňování představuje největší otazník. Přihláška neobsahuje konkrétní částky ani způsob výpočtu výdělku. Možnost kompenzace je navíc zmíněna v popisu technologie, nikoliv mezi jejími dvaceti patentovými nároky.
Grafická karta totiž nespotřebovává stejné množství elektřiny v klidu a při vysokém zatížení. Dlouhodobé výpočty znamenají vyšší spotřebu, více produkovaného tepla a intenzivnější provoz chlazení. Majitel by tak mohl za účast zaplatit více, než kolik získá.
Dalším problémem je důvěra. Systém by potřeboval podrobně sledovat technický stav a zatížení počítače. Microsoft sice navrhuje ochranné mechanismy, jejich skutečná spolehlivost však zatím nebyla prokázána v běžném provozu.
Zatím navíc nejde o oznámenou funkci Windows 11 ani o dostupnou službu. Microsoft zveřejnil technický návrh, nikoliv termín spuštění nebo závazné podmínky odměňování.