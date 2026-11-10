Kočky se v mrazu schovávají pod kapotu aut. Než ráno nastartujete, zaklepejte na ni

Venku mrzne, na sklech se drží námraza a vy ráno spěcháte do práce. Nasednete za volant, otočíte klíčkem a motor naskočí. Jenže právě v tu chvíli se pod kapotou může krčit kočka. Auto, které stálo přes noc venku, totiž pro prokřehlá zvířata představuje lákavé útočiště a obyčejné zaklepání na kapotu jim může zachránit život.
Proč zvířata láká právě prostor u motoru
Motor po jízdě sálá teplo ještě dlouhé hodiny po zaparkování. Menší zvířata se přitom zespodu pod kapotu protáhnou velmi snadno, nejčastěji jde o mladé kočky nebo odrostlá koťata. Podle odborníků se navíc tento problém netýká jen aut se spalovacím motorem, ale platí i pro elektromobily. Kromě koček hledají ve vozidlech závětří a teplo také různá divoká zvířata. Často se navíc neschovají jen přímo k motoru, ale stulí se i do prostoru nad kolem přímo.
Co se stane, když bez kontroly nastartujete
Jakmile naskočí motor, spící kočka se vyleká a v těsném prostoru nemá kudy utéct. Roztočené a pohyblivé části motoru ji pak mohou vážně zranit nebo rovnou usmrtit. Organizace BC SPCA jako odstrašující příklad popisuje příběh malého kocourka Freda, který v motorovém prostoru nechtěně absolvoval cestu po dálnici a řidič ho objevil až po příjezdu domů. Kotě mělo těžce popálené všechny čtyři tlapky, ránu za uchem a ošklivě poraněnou zadní nohu.
Fred měl obrovské štěstí, po náročné léčbě se zotavil a našel novou rodinu, zdaleka ne každé zvíře ale takovou jízdu přežije.
Jednoduchý rituál před každou jízdou
Ochránci zvířat proto řidičům v chladných měsících doporučují krátkou ranní kontrolu. Než vůbec nastartujete, udělejte tři jednoduché věci. Nejprve zaklepejte na kapotu nebo do ní lehce bouchněte dlaní, poté krátce zatrubte a nakonec chvíli počkejte a zaposlouchejte se, jestli se z útrob auta neozve šramot.
Foto: Gemini
Pro jistotu se také rychle podívejte pod auto a zkontrolujte prostor nad koly. Právě krátké vyčkání před otočením klíčku je přitom klíčové, protože rozespalá a prokřehlá kočka potřebuje trochu času, aby se probrala a stihla ze skrýše bezpečně vylézt.
Jak postupovat, když pod kapotou kočku objevíte
Pokud zjistíte, že se v motoru skutečně schovává zvíře, v žádném případě nestartujte. Opatrně zvedněte kapotu a nechte kočce volnou únikovou cestu, aby mohla sama odejít. Jestliže je vyděšená a nechce vylézt, zkuste ji nalákat na misku s voňavým krmením, například s masovou paštikou.
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V případě, že zvíře v motoru uvízlo nebo je zraněné, sahejte na něj vždy v silných rukavicích. Vyděšená a bolavá kočka se totiž v panice brání a může vás ošklivě poškrábat nebo pokousat. Zraněného nalezence pak odvezte k veterináři. Pokud máte doma vlastní kočku, v mrazivých nocích ji i řidiče v okolí nejlépe ochráníte tím, že ji přes noc jednoduše necháte zavřenou v teple domova, což důrazně doporučují i samotní ochránci zvířat.
Zdroje info: Autor, https://uskudar.edu.tr/en/new/beware-of-cats-in-car-engines-during-cold-weather/58059, https://spca.bc.ca/article/dangers-of-cats-and-cars-in-cold-weather/
Náhledové foto: Gemini
The post Kočky se v mrazu schovávají pod kapotu aut. Než ráno nastartujete, zaklepejte na ni first appeared on Naše zahrada.