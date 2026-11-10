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Kočky se v mrazu schovávají pod kapotu aut. Než ráno nastartujete, zaklepejte na ni

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Dennívýzva
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Venku mrzne, na sklech se drží námraza a vy ráno spěcháte do práce. Nasednete za volant, otočíte klíčkem a motor naskočí. Jenže právě v tu chvíli se pod kapotou může krčit kočka. Auto, které stálo přes noc venku, totiž pro prokřehlá zvířata představuje lákavé útočiště a obyčejné zaklepání na kapotu jim může zachránit život.
Kočky se v mrazu schovávají pod kapotu aut. Než ráno nastartujete, zaklepejte na ni

Kočky se v mrazu schovávají pod kapotu aut. Než ráno nastartujete, zaklepejte na ni

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.11.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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