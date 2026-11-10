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Strouhaný koláč s tvarohem nikdy nevyjde z módy: Osvědčená sladká klasika pro každou příležitost

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Strouhaný tvarohový koláč si pamatuji z plechu, který se doma krájel ještě vlažný, i když se to vlastně nemá. Je na něm fajn hlavně to, že nevypadá složitě a opravdu složitý není. Jen potřebuje studené těsto a chvíli trpělivosti při strouhání, jinak z něj bude spíš lepení než pečení.
Fotografie k tvarohovému koláči

Fotografie k tvarohovému koláči

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Když se strouhá, tak s chutí: Strouhaný tvarohový koláč s křehkým těstem a vláčnou náplní
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.11.2026 23:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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