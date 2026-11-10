Strouhaný koláč s tvarohem nikdy nevyjde z módy: Osvědčená sladká klasika pro každou příležitost

patří k Strouhaný tvarohový koláč , které člověk často vídá spíš na plechu než na dortovém podnose. Doma se obvykle krájel ještě vlažný, protože čekat se nikomu moc nechtělo, i když zrovna tomuhle koláči odležení prospěje. moučníkům Není na něm nic složitého. Jen jedna věc se nevyplácí obejít: těsto musí být opravdu studené těsto. Jakmile povolí, začne se na struhadle lepit, maže se a práce je zbytečně protivná.
Postup stojí na docela obyčejném pravidle. Těsto se po zpracování rozdělí na dvě části a nechá se
důkladně vychladit. Až potom má smysl brát do ruky struhadlo. První část přijde na plech, na ni tvarohová vrstva a nahoru druhá nastrouhaná polovina. V receptech se drobnosti liší, někdo přisype víc cukru, jiný drží kakao spíš při zemi. Základ ale zůstává: kakaové křehké těsto, , vyšlehané tvaroh bílky a trouba nastavená přibližně na 180 °C. Pečení trvá asi 35 až 40 minut. S nožem je lepší chvíli vydržet. Vychladlý koláč se řeže čistěji a na talíři drží tvar. Recept na kakaový strouhaný tvarohový koláč
Doba přípravy: 1 hodina 10 minut + chlazení těsta Co potřebujeme
Těsto: 400 g hladké mouky 100 g moučkového cukru 250 g másla 3 lžíce kakaa 1 ks žloutku 1/2 balíčku prášku do pečiva
Náplň: 500 g tvarohu v kostce 120 g moučkového cukru 1 balíček vanilkového cukru 4 ks žloutků 5 ks bílků 1 lžička citronové kůry Postup přípravy strouhaného tvarohového koláče s kakaovým korpusem
1. Do větší mísy nasypte
mouku, cukr, kakao a prášek do pečiva. Krátce promíchejte, přidejte máslo a žloutek a vypracujte těsto. Spíš rychle než pečlivě do posledního drobečku, dlouhé hnětení křehkému těstu nesvědčí.
2. Hotové těsto rozdělte na dvě stejné části. Každou zabalte, dejte do lednice a nechte chladit nejméně
45 až 60 minut. Má být pevné, aby se dalo strouhat, ne roztírat po kovu. Foto: Cooky.cz, Když se strouhá, tak s chutí: Strouhaný tvarohový koláč s křehkým těstem a vláčnou náplní
3. Mezitím připravte náplň. Z
bílků ušlehejte tuhý sníh. V druhé míse spojte tvaroh, moučkový cukr, vanilkový cukr, žloutky a citronovou kůru. Sníh do tvarohové směsi vmíchejte až nakonec, opatrně a ručně.
4. Plech vyložte pečicím papírem. První polovinu těsta nastrouhejte nahrubo přímo na dno. Prsty ji jen zlehka rozprostřete, není potřeba ji udusávat.
Foto: Cooky.cz, Když se strouhá, tak s chutí: Strouhaný tvarohový koláč s křehkým těstem a vláčnou náplní
5. Na kakaový základ rozetřete
tvarohovou náplň. Navrch nastrouhejte druhou část těsta. Ideální je, když tvaroh zůstane z větší části zakrytý, ale pár světlejších míst koláči nijak neuškodí.
6. Pečte v troubě předehřáté na
180 °C zhruba 40 minut. Po upečení nechte koláč vychladnout a teprve potom ho krájejte.
TIP: Když chcete mít náplň pevnější, přidejte do ní lžíci škrobu. Není to povinné, ale u řidšího tvarohu dokáže pomoct, aby byl řez úhlednější. Co ještě funguje a proč je tvaroh dobrý nápad?
Sáhnout se dá i po jiném tvarohu, jen
kostka se u tohoto koláče chová jistěji než tvaroh z vaničky. Nepouští tolik vody a hotový moučník se lépe krájí. Kdo má rád výraznější kakaovou chuť, může do těsta přidat trochu kakaa navíc. Do náplně se někdy přidává i hrst rozinek. Zní to skoro jako poznámka z rodinného sešitu, ale ve strouhaném tvarohovém koláči je často vezmou na milost i lidé, kteří je jinak z buchet vyšťourávají.
Tvaroh tu přitom není jen výplň mezi dvěma tmavými vrstvami těsta. Podle Healthline obsahuje hodně
bílkoviny, přidává také vápník a dobře zasytí. Dietní jídlo z koláče samozřejmě nebude, to by bylo přehnané. Pořád je ale příjemné vědět, že uvnitř není jen mouka, tuk a cukr.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline