Livia Klausová slaví 83 let: S Václavem Klausem se seznámila na španělštině, vzali se těsně před okupací

Livia Klausová slaví 83. narozeniny. Bývalá první dáma prošla po boku Václava Klause výraznými okamžiky českých dějin.
Dnes, 10. listopadu, slaví Livia Klausová už krásných 83 let. Při přípravě dnešního článku se nám v In-Lifestyle znovu potvrdilo, jak často se vlastně její životopis zkracuje pouze na několik známých obrazů a chvil. Přitom vede od ekonomie přes Pražský hrad až k diplomatické službě na Slovensku a rozhodně se nedá říct, že by byl nezajímavý.
Z Bratislavy na VŠE a později na Hrad
Livia Klausová, rozená Mištinová, se narodila 10. listopadu 1943 v Bratislavě. Do Prahy se rodina přestěhovala, když byla ještě malá. Po maturitě nastoupila na Vysokou školu ekonomickou, kde studovala zahraniční obchod. Vysokoškolské vzdělání dokončila v roce 1966 a její zájem o ekonomii pokračoval i v dalších letech.
S Václavem Klausem se podle svých slov pro
iDnes.cz seznámila už v roce 1962 na semináři španělštiny. Vzali se v červenci 1968, jen několik týdnů před srpnovou invazí vojsk Varšavské smlouvy. Jejich společný život tak od začátku provázely i události, které výrazně zasáhly do osudu celé země. Společně vychovali dva syny, Václava a Jana.
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Po studiích nastoupila do podniku zahraničního obchodu Centrotex, už o rok později ale zamířila do Ekonomického ústavu Československé akademie věd. Tam pracovala jako odborná a později vědecká pracovnice až do roku 1993. Věnovala se především mezinárodním financím a měnovým institucím. Její profesní život tedy nebyl jen doprovodem politické kariéry manžela. Sama měla za sebou odbornou práci, publikační činnost i zkušenosti z mezinárodního prostředí.
V dalších letech působila jako výkonná tajemnice České společnosti ekonomické a byla také členkou dozorčích rad několika významných společností, mimo jiné České spořitelny a ČEZ.
První dáma, která nezůstala jen u protokolu
Když se Václav Klaus v roce 2003 stal prezidentem, čekalo Livii Klausovou deset let v roli první dámy. Sama později popisovala, že takový život znamená výrazně méně soukromí a neustálý sled povinností. Setkávala se s politiky, diplomaty i dalšími významnými osobnostmi. Vzpomínala třeba na setkání s Hillary Clintonovou, se kterou se protokolární čas protáhl o více než půl hodiny, protože si měly o čem povídat.
Vedle společenských a reprezentačních povinností se věnovala také charitativním aktivitám. Už v roce 2003 s manželem založila
nadační fond, který se zaměřil především na vzdělávání a pomoc lidem v obtížné životní situaci. Podporoval například děti z dětských domovů, studenty ze sociálně slabších rodin nebo seniory, kteří se chtěli naučit pracovat s moderními technologiemi.
Za její zájem o tuto oblast může částečně i osobní zkušenost. Když jí bylo osm let, rodiče vážně onemocněli a ona se sestrou musela na rok do dětského domova. V rozhovoru pro
Český rozhlas přiznala, že právě tato událost jí pomohla pochopit, jak důležité je, aby děti měly nejen materiální zázemí, ale především rodinu a podporu. I proto se nadace věnovala tomu, aby děti bez rodinného zázemí měly lepší možnosti při studiu a vstupu do samostatného života. Po odchodu z Hradu zamířila do diplomacie
Ani konec prezidentského období v roce 2013 neznamenal, že by se Livia Klausová stáhla z veřejného života. Ještě v prosinci téhož roku nastoupila na české velvyslanectví v Bratislavě, kde zastupovala Českou republiku až do dubna 2018.
Návrat na Slovensko pro ni měl i osobní rozměr. Narodila se tam a část rodinných kořenů měla právě v této zemi. Diplomatická funkce ovšem nebyla jen symbolickým návratem do míst, odkud pocházela. Znamenala další pracovní etapu, tentokrát v prostředí zahraniční služby. Z postu velvyslankyně odešla po více než čtyřech letech, které strávila v čele českého zastupitelského úřadu.
Foto: NextFoto, Livia Klausová na zahájení 53. ročníku MFF Karlovy Vary
Ve volném čase má podle informací nadačního fondu blízko k výtvarnému umění, hudbě a baletu. Zajímají ji také interiéry a zahrady. I tyto záliby ukazují trochu jinou stránku ženy, kterou veřejnost dlouhá léta vnímala především v souvislosti s prezidentským úřadem.
Po boku manžela se objevuje i dnes
Livia Klausová už sice nezastává žádnou veřejnou funkci, z dění kolem bývalého prezidenta ale nezmizela. S Václavem Klausem se stále objevuje na společenských a slavnostních událostech a doprovází ho také při některých významných státních příležitostech. Nechyběla například ani na letošním předávání státních vyznamenání na Pražském hradě 28. října.
Její život tak rozhodně nelze shrnout jen do deseti let strávených na Pražském hradě. Byla ekonomkou, vědeckou pracovnicí, první dámou, zakladatelkou nadačního fondu i velvyslankyní. A i když se o ní nejčastěji mluví jako o manželce bývalého prezidenta, její vlastní životní cesta je výrazně pestřejší.
Redakce In-Lifestyle.cz přeje Livii Klausové k 83. narozeninám pevné zdraví, spokojenost a mnoho příjemných chvil s rodinou.
Autorský text redaktorky In-Lifestyle.cz Ivety Kohoutové
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Livia Klausová slaví 83 let: Narodila se mimo Česko a Klausovi při žádosti o ruku nedala na výběr byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.