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V libereckém Vesci shořelo auto

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Hasiči z Liberce vyrazili v úterý dopoledne k požáru osobního auta do čtvrti Vesec. Navíc hrozilo, že se oheň rozšíří na blízké budovy.
V libereckém Vesci shořelo auto

V libereckém Vesci shořelo auto

Zdroj: HZS LK
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.11.2026 18:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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