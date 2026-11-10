Calista Flockhart z Ally McBealové slaví 62 let. Přibrala pár kilo a z někdejší vyhublé hvězdy je elegantní dáma

Harrison Ford a Calista Flockhart v roce 2009, FOTO: Mireille Ampilhac, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons Harrison Ford a Calista Flockhart v roce 2009, FOTO: Mireille Ampilhac, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons Harrison Ford a Calista Flockhart v roce 2009, FOTO: Mireille Ampilhac, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons Harrison Ford a Calista Flockhart v roce 2009, FOTO: Mireille Ampilhac, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons Harrison Ford a Calista Flockhart v roce 2009, FOTO: Mireille Ampilhac, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
Představitelka slavné právničky Ally McBealové oslaví ve středu dvaašedesáté narozeniny a o týden později si s manželem půjde pro speciální ocenění. Z televizní hvězdy, která kdysi dala přednost rodině před kamerou, je dnes sebevědomá zralá dáma. V polovině září to naplno předvedla na udílení televizních cen Emmy. Osudové polití šatů
o slavného představitele Indiana Jonese původně vůbec nestála. Znala ho sice z filmu Pobřeží moskytů, ale jinak se o něj nezajímala. Všechno změnil 20. leden 2002 a udílení Zlatých glóbů. Calista Flockhart si tehdy šel pro cenu za celoživotní dílo a během zhruba dvacetiminutového rozhovoru na její šaty omylem vylil víno. Sama Flockhart pak váhala a na první rande přizvala i svého kolegu ze seriálu Jamese Marsdena, nová dvojice si ale okamžitě padla do oka. Harrison Ford
O rok později Ford novinářům potvrdil, že je zamilovaný.
„Romantická láska je jedním z nejvíc vzrušujících a naplňujících druhů lásky. Nepřekvapilo mě, že jsem se dokázal zamilovat, a nepřekvapilo mě ani to, že jsem to udělal,“ řekl tehdy tisku.
Věk podle obou nikdy nehrál roli, i když je dělí dvaadvacet let. V jednom společném rozhovoru Flockhart vysvětlila, že na věkový rozdíl často sama zapomíná.
„Líbí se mi, jak vypadá hned ráno. Není hezký, je spíš roztomilý. Vypadá jako malý kluk,“ dodala. Syn dostal přednost před kamerou
Po odvysílání prvních sérií seriálu Ally McBealová na konci devadesátých let se Flockhart potýkala s obrovským tlakem veřejnosti. Z role excentrické právničky si odnesla Zlatý glóbus, ale masivní sláva jí vzala soukromí. Fotografové ji sledovali na každém kroku, a tak se nakonec odhodlala k razantnímu kroku.
„Rozhodla jsem se, že jediné, co můžu udělat, je zůstat uvnitř, a tak jsem přestala opouštět svůj byt,“ vysvětlila v podcastu z roku 2024. Doma zrušila veškerý společenský život a úplně se izolovala.
Z Hollywoodu se stáhla i kvůli synovi Liamovi, kterého adoptovala jako svobodná matka v roce 2001 těsně před koncem natáčení slavného seriálu. O svém rozhodnutí dát přednost mateřství před dalšími filmy prý nikdy nepochybovala.
„Byla jsem z devětadevadesáti procent matka v domácnosti,“ dodala.
Ford už měl z předchozích manželství čtyři děti, ale výchovy Liama se ochotně ujal.
„Vybrala si to sama a je to úžasná zodpovědnost. Úplně se synovi oddala a odvedla opravdu skvělou práci,“ řekl s tím, že se chlapec stal i jeho vlastním synem. Svatba proběhla u guvernéra
Slavný pár si dal s formálním svazkem načas a zásnuby proběhly až na svátek zamilovaných v únoru 2009. Své ano si řekli o rok později, v červnu 2010 v Santa Fe. Ford tam zrovna natáčel sci-fi Kovbojové a vetřelci, a tak komorní obřad uspořádali rovnou v místním guvernérském sídle. Oddával je tehdejší guvernér Nového Mexika Bill Richardson.
Flockhart se před kameru vracela jen postupně. Pět let účinkovala v rodinném seriálu Bratři a sestry, fanoušci komiksů si ji pamatují jako šéfku ze seriálu Supergirl a v roce 2024 se objevila v dramatu Zlá krev.
Rodinné pouto silně prověřila v roce 2015 havárie Fordova historického letadla. Stroj tehdy spadl na golfové hřiště v Los Angeles a jeho majitel skončil v nemocnici s kritickými zraněními. Flockhart se od něj tehdy nehnula na krok. K nehodě později vysvětlila, že to pro rodinu bylo velmi těžké období. Navzdory zranění Ford s létáním nepřestal a v roce 2020 dokonce Liama odvezl na vysokou školu vzduchem.
Úplně jiná žena
Ve středu 11. listopadu oslaví slavná představitelka Ally McBealové dvaašedesátiny. Z kdysi vyhublé televizní hvězdy s dlouhými rovnými vlasy se stala zralá a elegantní žena. Přibrala pár kilo a dnes dává přednost uvolněnějšímu líčení a zkrácenému účesu. V polovině letošního září vzbudila pozornost na udílení cen Emmy. Společenským akcím se dvojice obvykle spíše vyhýbá, ale tentokrát udělala výjimku. Flockhart na červeném koberci
zazářila a vedle manžela působila mimořádně spokojeně.
Vzájemnou oporu si pochvalují často. V roce 2024 si Ford přebíral sošku Critics‘ Choice za celoživotní přínos a přímo z pódia poslal domů vzkaz.
„Chci poděkovat své milé ženě Calistě, která mě podporuje, když potřebuju hodně pomoct. A já potřebuju hodně podpory,“ řekl s úsměvem.
Podobnou pozornost zažijí brzy znovu. Ve středu 18. listopadu v Beverly Hills převezmou na charitativním galavečeru Stardust Ball vůbec poprvé společné ocenění. Cenu Icon Honors jim ženský spolek neudělí za hereckou kariéru, ale za jejich letitou dobrou vůli a veřejnou činnost. Ford se dlouhodobě angažuje v ochraně přírody a Flockhart aktivně podporuje snahy o ukončení násilí na ženách. Vybrané vstupné z galavečera půjde na podporu místního lékařského centra.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( graziamagazine, instyle, hellomagazine).