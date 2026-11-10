Většina lidí na podzim vyhodí bylinky z balkónu. Pět z nich přežije zimu venku, pokud neděláte jednu častou chybu

Konec října, víkend po vydatném dešti. Na zábradlí stojí řada květináčů, v podmiskách se leskne voda a tymián, který celé léto voněl do kuchyně, působí unaveně. Spousta lidí v tuhle chvíli sáhne po pytli na bioodpad a na jaře koupí nové sazenice. Zbytečně. Středomořské bylinky snesou mráz mnohem lépe, než se traduje. Zabíjí je hlavně mokrá zemina v nádobě, kterou mráz sevře a obleva znovu rozmočí. Stačí jedno odpoledne: vylít misky, přesunout květináče ke zdi a obalit je. Bazalka mezitím putuje na parapet, protože venku by první mrazivou noc nepřečkala.
Které bylinky můžou na balkoně zůstat přes zimu
Rychlé podzimní třídění začíná otázkou, co daná rostlina potřebuje. Jedna skupina chce sucho a chlad venku, druhá světlo a teplo v bytě. Podle přehledu zimní odolnosti, který sestavila americká univerzitní poradna
NC State Extension, se balkonové bylinky rozdělí poměrně jasně:
Bylinka Zimní odolnost Kam s ní Tymián odolná trvalka venku, sucho a závětří Šalvěj odolná trvalka venku, sucho a závětří Oregano odolná trvalka venku, sucho a závětří Rozmarýn citlivější dřevina venku jen v mírné poloze, jinak světlá bezmrazá místnost Pažitka mrazuvzdorná trvalka venku, případně na parapet kvůli zimní sklizni Bazalka citlivá jednoletka dovnitř, nebo sklidit
Nejspolehlivěji přezimují tymián, šalvěj a oregano. Rozmarýn má na balkoně šanci, ovšem s rezervou. Dřevnatý keřík z jižní Evropy patří mezi citlivější trvalky a v chladnějších polohách se mu lépe daří na nevytápěném schodišti nebo v chladné ložnici u okna. Pažitka mráz zvládá bez větších potíží: nať na zimu zatáhne a na jaře rostlina vyrazí znovu. Kdo z ní chce stříhat i v prosinci, přesune ji do bytu.
Bazalka mezi vytrvalce nepatří. Teplomilná jednoletka končí s prvním mrazem a ani pečlivá izolace ji nezachrání.
Hlavní chyba: květináč, ve kterém stojí voda
Mráz na balkoně bývá viníkem méně často, než by se zdálo. Daleko spolehlivěji ničí bylinky zimní vlhko. Typický scénář vypadá nenápadně: květináč stojí v podmisce, nebo je zasunutý v ozdobném obalu bez otvoru, případně leží rovnou na dlažbě a odtok má ucpaný zeminou. Na nechráněné místo k tomu prší. Substrát zůstane nasáklý celé týdny.
Středomořské bylinky pocházejí z horkých a suchých stanovišť, kde voda rychle odteče kamenitou půdou. Britská zahradnická společnost
RHS v průvodci pěstováním bylinek v nádobách zdůrazňuje drenážní otvory a propustný substrát jako základ a upozorňuje, že bylinky v květináčích v zimě často hynou. V přemokřené zemině mají kořeny málo vzduchu a snadno zahnívají. Když voda v nádobě opakovaně zmrzne a roztaje, poškození se ještě prohloubí.
Kontrola zabere minutu. Po mírné zálivce musí voda vytéct spodem. Pokud zůstane stát na povrchu nebo v obalu, rostlina má problém, i když zatím vypadá zdravě.
Záhon snese víc než květináč na zábradlí
Údaj o mrazuvzdornosti na cedulce u sazenice platí především pro rostlinu zasazenou v zemi. Kořeny v záhonu chrání hmota půdy, která promrzá pomalu a jen do určité hloubky. V květináči je kořenový bal vystavený chladu ze všech stran, včetně dna. Malá nádoba na otevřeném zábradlí se proto může propadnout do mrazu, jaký by stejný tymián v zahradě vůbec nepocítil.
Zdroj fotografie: Freepik
Velkou roli hraje i místo, kde balkon visí. Podle zahradnického
přehledu mrazuvzdornostních zón patří Praha, Polabí, Brno a jižní Morava do mírnější zóny 7a, zatímco chladnější části republiky spadají do zón 6a až 6b a vybrané vyšší polohy jsou na tom ještě hůř. Rozdíl potvrzují i data ČHMÚ ze Zprávy o životním prostředí za rok 2023: Česko tehdy zaznamenalo v průměru 91 mrazových dnů, horská Luční bouda celých 181.
Podle nás ale o osudu bylinek rozhoduje víc samotné mikroklima balkonu než adresa. Lodžie na jižní straně pražského sídliště může být vlídnější než otevřený balkon na nároží v Brně, kam se opírá severák. Suchý, závětrný kout u zdi domu dokáže smazat i rozdíl jedné mrazové zóny. V horách a mrazových kotlinách bychom rozmarýn venku nenechávali vůbec.
Co stihnout o víkendu, než přijdou mrazy
Nyní, ve druhé polovině října, je na opravu nejlepší chvíle. Listopad slouží už spíš k posledním úpravám a k reakci na konkrétní mrazivé noci. Hlavní zátěž pak čeká květináče od prosince do února. Postup zvládne každý bez nákupu speciálního vybavení:
Vylijte podmisky a sundejte ozdobné obaly bez otvorů. Pročistěte odtokové otvory, které mohou ucpávat kořeny nebo slehlá zemina. Zvedněte květináče na nožky, špalíky či cihly, aby voda volně odkapávala. Přesuňte nádoby ke zdi, ideálně pod přesah střechy, mimo stékající vodu a návětrné zábradlí. Seskupte květináče k sobě: navzájem se trochu ohřejí a lépe se chrání. Obalte nádobu, ne listy. Poslouží juta, kokosová rohož nebo bublinková fólie, případně menší květináč vložený do většího se suchou výplní. Odtokové otvory musí zůstat průchozí.
Rozmarýn si zaslouží nejdůkladnější izolaci. Při mrazivém větru ho můžete přikrýt netkanou textilií, kterou za oblevy zase sundáte. Zalévejte jen tehdy, když substrát proschne, v zimě to může znamenat jednou za několik týdnů. Izolační materiál mějte nachystaný do konce října a nasaďte ho ve chvíli, kdy předpověď začne hlásit noci pod nulou.
Vyplatí se počítat ještě s jednou okolností. Bylinky ze supermarketu bývají rychlené ve skleníku a na venkovní chlad si zvykají hůř. Tymián koupený loni na jaře v zahradnictví proto nejspíš přezimuje lépe než trs z obchodu s potravinami.
Úspora se dá vyčíslit. Česká zahradnictví nabízejí sazenici tymiánu nebo šalvěje zhruba za 89 Kč, pažitku od 69 Kč. Pokud na balkoně přečkají čtyři či pět rostlin, zůstane vám na jaře v peněžence orientačně několik stovek. A k tomu rostliny, které mají za sebou celou sezonu a rozrostou se rychleji než čerstvé sazenice.
Bazalka a pažitka v bytě: světlo před teplem z radiátoru
Bazalku odneste dovnitř ještě před první nocí s rizikem mrazu, v praxi tedy během října. Jakmile jí zčernají listy, zbývá už jen sklidit, co se dá. V bytě potřebuje nejsvětlejší parapet, nejlépe jižní, a stálé teplo. Pozor na sálavý žár radiátoru těsně pod oknem i na studené sklo v noci. Bez dostatku světla bazalka během zimy slábne a vytahuje se, takže dlouhodobý úspěch často závisí na přisvětlení.
Pažitce svědčí chladnější režim. V teplé a tmavé místnosti vybíhá do tenkých bledých stébel, proto ji postavte k oknu v pokoji, kde se tolik netopí. Zálivka by měla být střídmější než v létě, vždy až po proschnutí vrchní vrstvy zeminy. Odměnou bude čerstvá nať na chleba s máslem i v lednu.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková