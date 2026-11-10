Pablo Escobar dovezl do Kolumbie čtyři hrochy. Z jeho soukromé zoo vyrostl problém pro celou zemi

Soukromá zoo, která zanechala nečekané dědictví
Když se v osmdesátých letech drogový boss Pablo Escobar rozhodl vybudovat na svém kolumbijském sídle Hacienda Nápoles soukromou zoologickou zahradu, nechyběla mu peněžní ani organizační odvaha. Vedle dalších exotických zvířat nechal dovézt také několik hrochů. V původní skupině se obvykle uvádí jeden samec a tři samice. Hroši pocházeli z Afriky, a přestože v Kolumbii nikdy přirozeně nežili, místní tropické prostředí jim v některých ohledech vyhovovalo překvapivě dobře.
Po Escobarově smrti v roce 1993 stát řešil budoucnost jeho majetku a zvířat. Mnohá byla přemístěna, s hrochy však nastal problém. Jsou mimořádně velcí, nebezpeční a nároční na přepravu, takže jejich odchyt nebyl jednoduchý. Část zůstala v okolí bývalého sídla a postupně pronikala do dalších vodních systémů. Z bizarního pozůstatku života drogového bosse se během desetiletí stala populace volně žijících velkých savců.
Hroši dnes nejsou pozoruhodní především kvůli spojení s Escobarem. Skutečnou otázkou je, co se stane, když se jeden z největších suchozemských býložravců usadí v ekosystému, který se s ním nevyvíjel. Kolumbijské řeky, mokřady a jejich obyvatelé se musí vyrovnávat s novým druhem, jehož přítomnost může měnit fungování celého prostředí.
Proč se jim v Jižní Americe daří
V Africe obývají hroši řeky a jezera, přes den tráví velkou část času ve vodě a v noci vycházejí na pastvu. V Kolumbii našli rozsáhlé vodní plochy, dostatek potravy a podmínky, které mohou umožňovat rozmnožování bez některých sezónních omezení známých z jejich původního areálu. Neznamená to, že zde nemají žádné hrozby nebo že by jejich populace rostla úplně bez limitů. Znamená to ale, že nově založené skupiny mohly prosperovat natolik, až se začaly šířit dál.
Velký dospělý hroch může vážit více než tunu a denně spotřebuje značné množství rostlinné potravy. Zároveň ovlivňuje vodní prostředí: pohybem narušuje břehy, vnáší do vody organickou hmotu a může měnit podmínky pro ryby a další vodní organismy. Odborné studie upozorňují na možný dopad na chemismus vody, živiny a složení ekosystémů. Konkrétní velikost těchto změn se ovšem liší podle lokality a není správné tvrdit, že přítomnost každého jednotlivého hrocha automaticky vede ke stejné škodě.
Riziko existuje také pro lidi. Hroch může na první pohled působit jako pomalé zvíře, ale jde o silného savce, který se dokáže rychle pohybovat a zejména ve vodě či při obraně prostoru představuje vážné nebezpečí. Setkání na řece může ohrozit rybáře, obyvatele okolních vesnic i lidi využívající místní dopravní cesty. Kolumbijské úřady proto řeší současně ochranu přírody, bezpečnost lidí a zacházení se zvířaty, která sama nemohou za to, kde se narodila.
Kolik hrochů vlastně v Kolumbii žije?
Odhady populace se vyvíjely spolu s metodami sčítání. Ministerstvo životního prostředí uvádělo v roce 2023 přibližně 169 zvířat. Výzkum zveřejněný v roce 2024 na základě rozsáhlejšího sledování odhadoval nejméně 181 hrochů rozmístěných v sedmi skupinách. Rozdíl není nutně důkazem náhlého přírůstku přesně dvanácti zvířat; může souviset i s tím, jaká území a metody jednotlivé studie používaly.
Při posuzování budoucnosti je důležitější rychlost růstu a rozšiřování areálu. Studie publikovaná v Scientific Reports v roce 2023 modelovala populaci ve středním povodí Magdaleny a upozornila, že bez účinné kontroly může počet hrochů během desetiletí výrazně vzrůst. Model vycházel z konkrétního odhadu a stanovených předpokladů; nejde tedy o věštbu, že se daný počet zvířat v určitém roce nevyhnutelně objeví. Další kolumbijská odborná práce z roku 2024 však rovněž ukazuje, že při pokračujícím rozmnožování je situace časově naléhavá.
Pro správu je zásadní jedna praktická vlastnost populačního růstu. Pokud se s regulací čeká, může později vyžadovat mnohem více peněz a zákroků. Vědci proto neposuzují jen to, zda lze dnes odchytit nebo sterilizovat několik jedinců. Zkoumají, zda by zvolená strategie dokázala změnit vývoj celé populace po mnoho let.
Sterilizace velkého savce není jednoduchý veterinární zákrok
Kolumbijské ministerstvo životního prostředí oznámilo 2. listopadu 2023 zahájení nové fáze plánované kontroly hrochů. Jedním z nástrojů byla chirurgická sterilizace, vedle níž se diskutovaly také přesuny zvířat a za určitých podmínek eutanazie. Už tehdy bylo zřejmé, že sterilizace nebude jednoduchou ani levnou cestou. Podle ministerstva stál zásah u jednoho zvířete v průměru kolem čtyřiceti milionů kolumbijských pesos.
Hroch je mimořádně náročný pacient. Nejdříve jej musí specializovaný tým bezpečně najít, znehybnit a veterinárně ošetřit. Anestezie velkého vodního savce přináší rizika pro samotné zvíře i pro veterináře. Zvlášť složité jsou zákroky u samic, protože jejich rozmnožovací orgány jsou anatomicky obtížně dostupné. Ani úspěšná operace navíc sama o sobě nevyřeší dopady již existujících dospělých jedinců na okolní prostředí.
Přemístění hrochů do zoologických zařízení nebo specializovaných rezervací může na první pohled působit šetrněji. Ve skutečnosti vyžaduje vhodná místa, povolení, dlouhodobé financování a řešení nemocí či biologických rizik. Nákladnost a složitost přepravy stovek velkých zvířat může být mimo možnosti reálně dostupných zařízení. Diskutovaná eutanazie zase vyvolává odpor části veřejnosti, která hrochy vnímá jako charismatická zvířata a součást místní identity. Právě zde vzniká skutečný etický konflikt mezi ochranou jednotlivých zvířat a ochranou celého ekosystému.
Změny plánů v roce 2026
Při psaní o kolumbijských hroších nestačí uvést pouze plán z listopadu 2023, jako by se od té doby nic nestalo. Ministerstvo v roce 2026 představilo další harmonogram opatření a požadavky na spolupráci regionálních úřadů. Dokumenty počítaly s pravidelným biologickým monitoringem, standardizovanými postupy a průběžným vykazováním uskutečněných zásahů. Samotný plán však není totéž co dosažený počet sterilizovaných či přemístěných zvířat; taková čísla je nutné doložit konkrétními provozními zprávami.
To je podstatné i pro veřejnou debatu. Když úřad oznámí cíl sterilizovat desítky hrochů, neznamená to, že se počet zvířat okamžitě přestane zvyšovat. Účinek závisí na tom, zda se podaří zasáhnout dostatečnou část reprodukčně aktivní populace, jak dlouho bude program pokračovat a zda se zvířata mezitím nerozšíří do dalších oblastí. Vědecké modely právě proto přepočítávají nejen cenu jednoho zákroku, ale také výsledky při různém počtu a načasování zásahů.
Vedle biologických údajů mají úřady řešit také život místních komunit. Někteří obyvatelé mohou v hroších vidět turistickou atrakci nebo součást zdejšího příběhu, jiní se obávají ohrožení na řece a škod na hospodářství. Udržitelný plán nemůže tyto postoje ignorovat. Musí ale současně zohlednit i zájmy druhů, které v prostředí žily dávno před Escobarovou soukromou zoo.
Problém, který už nelze odvézt zpět do minulosti
Kolumbijští hroši jsou výmluvným příkladem dlouhých následků zdánlivě soukromého rozhodnutí. Několik zvířat dovezených kvůli okázalé sbírce se stalo základem populace, která po desetiletích zaměstnává vědce, veterináře, ochránce přírody i ministerstva. Řešení není jednoduché právě proto, že každá varianta má skutečné náklady a některé i značná etická rizika.
V tom je příběh mnohem silnější než kuriozita o drogovém bossovi a jeho exotických mazlíčcích. Ukazuje, že přemístit živočišný druh do nového prostředí může být relativně snadné, zatímco získat nad jeho dlouhodobými dopady kontrolu může trvat celé generace. Pro Kolumbii se z Escobarových hrochů stal názorný test, zda dokáže spojit vědecké poznatky s politikou, ochranou krajiny a odpovědným zacházením s živými zvířaty.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Kolumbijské ministerstvo životního prostředí – Inicia fase de esterilización del plan de manejo para controlar hipopótamos en Colombia, 2. listopadu 2023 [2], Scientific Reports – Rapid Population Growth and High Management Costs Have Created a Narrow Window for Control of Introduced Hippos in Colombia, 2023 [3], Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales – Un megaherbívoro invasor al descubierto, 2024 [4], Kolumbijské ministerstvo životního prostředí – Gobierno activa plan de choque para frenar expansión y crecimiento poblacional de hipopótamos, 2026 [5], img ai generated