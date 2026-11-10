Faul, který všichni viděli, nyní potvrdila i komise rozhodčích. Brunes si před gólem pomohl nedovoleně

Neděle 8. listopadu 2026, Doosan Arena, 17. minuta šlágru 14. kola Chance Ligy. Ki-Jana Hoever posílá míč za obranu, Jonatan Brunes se dostává sám před brankáře Floriana Wiegeleho a skóruje na 0:1. Krok předtím se ale jeho noha ocitla mezi nohama Sampsona Dweha a plzeňský obránce zakopl. Hlavní rozhodčí Dominik Starý gól uznal a videorozhodčí Marek Radina ho od monitoru nezastavil. O dva dny později, v úterý 10. listopadu, vydala komise rozhodčích komuniké. Podle ČTK, která ho cituje, v něm stojí: „Útočící hráč podrazil obránce těsně předtím, než získal míč a vstřelil branku.“ Správně měl následovat přímý volný kop pro Plzeň. Na výsledku 1:1 to už nic nezmění.
Co bylo vidět už v neděli
Na verdikt komise nikdo nemusel čekat, aby si udělal názor. Experti Oneplay Sport Jakub Podaný a Antonín Rosa řešili situaci už o přestávce a shodli se, že šlo o faul. Podle jejich rozboru Brunes v běhu vysunul nohu mimo přirozenou dráhu, vložil ji Dwehovi mezi nohy a kopl ho dřív, než se dostal k míči. Překvapila je hlavně rychlost, s jakou VAR situaci odbyl.
Plzeňský trenér Radoslav Kováč po zápase nešetřil slovy. Mluvil o velké křivdě, o jasném faulu a o nepochopitelném nezásahu videorozhodčího. Podle něj Plzeň tento moment stál body. Brunes viděl souboj jinak: záznam podle vlastních slov ještě neviděl, ale podle jeho pocitu šlo o souboj „padesát na padesát“, ve kterém byl silnější. Oficiální web Sparty po utkání informoval o remíze a Brunesově gólu, ke sporné situaci se nevyjádřil.
Komuniké tak nepřineslo nový pohled. Dalo ale oficiální razítko tomu, co televizní studio i plzeňská lavička tvrdily od neděle.
Učebnicový případ pro VAR
Podle nás nejde o běžný „špatně odpískaný souboj“, jakých se za víkend v lize sejdou desítky. Tohle je situace, kvůli které videorozhodčí vůbec vznikl.
Pravidla jsou jednoznačná. Pravidla fotbalu IFAB v pravidle 12 řadí podražení nebo pokus o podražení mezi přestupky, které se při kontaktu trestají přímým volným kopem, pokud je zákrok nedbalý, bezohledný nebo nadměrně tvrdý. Brunes Dweha nejen zasáhl, ale zasáhl ho dřív než míč.
Druhý dokument je pro tento případ ještě důležitější. Protokol VAR výslovně počítá s tím, že videorozhodčí u gólu přezkoumá faul útočícího týmu v přípravné fázi akce nebo při samotném skórování. Faul a gól tu dělí jediný krok. Žádná přihrávka navíc, žádné přerušení, žádný prostor pro debatu, zda už začala nová fáze hry.
Hlavní rozhodčí mohl mít podle expertů situaci hůř viditelnou, protože se odehrála v plném sprintu. Právě pro takové chvíle ale sedí u obrazovek další člověk s možností pustit si záběr zpomaleně z několika úhlů. Pokud VAR nezasáhne v situaci, kdy chyba přímo a okamžitě vede ke gólu, ztrácí systém svou hlavní obhajobu.
Proč VAR mlčel
Nešlo o pozdní zásah, VAR nezasáhl vůbec. Radina Starého k monitoru nepozval. Kováč po zápase uvedl, že kontrola trvala zhruba dvacet sekund. Komise ve svém stanovisku důvod nezásahu neupřesnila; vysvětlení samotného videorozhodčího ani zvukový záznam z jeho komunikace zveřejněny nebyly.
Že se o situaci vůbec oficiálně mluví, souvisí se změnou, kterou komise zavedla od 10. kola sezony 2026/27. Po každém kole veřejně komentuje čtyři sporné momenty, které vybírá vysílatel Oneplay Sport. Předseda komise Carlos Clos Gómez vysvětlil, proč stanovisko vychází až v úterý: v pondělí chce komise nejprve mluvit s rozhodčími a znát jejich pohled.
Pro kontext stojí za připomenutí čísla, která komise zveřejnila po devíti kolech. VAR v 71 zápasech zasáhl 46krát. Chybných intervencí napočítala dvě, chybějících čtyři. Plzeňský případ patří do druhé, pro fanoušky bolestnější kategorie: chyba se dala opravit, ale nikdo ji neopravil.
V ostatních třech situacích 14. kola komise rozhodčím za pravdu dala. Daniel Vokoun podle ní správně vyloučil Michala Jeřábka ze Slavie po druhé žluté kartě za loket do hrudníku hráče Artisu Brno. Jan Všetečka oprávněně nařídil penaltu pro Liberec za ruku Mathewse Bandy z Bohemians a správně nechal bez karty faul na Jana Matouška, protože výhoda dovolila Bohemians pokračovat ve slibné akci.
Co verdikt změní a co ne
Tabulku nezmění vůbec. Sparta po remíze 1:1 drží 24 bodů a čtvrté místo, na vedoucí Slavii ztrácí deset bodů. Plzeň je s 20 body osmá a šanci přiblížit se čelu nevyužila. Vyrovnala až v nastavení prvního poločasu, kdy po rohu Dweh prodloužil centr a Prince Adu skóroval na zadní tyči. Po přestávce měli šance Adu i Brunes, další gól nepadl.
Statistiky z oficiálního detailu zápasu Chance Ligy hrají spíš pro Kováčovu verzi: očekávané góly 2,11 proti 1,32, střely 15:14, na branku 6:2 a rohy 8:3. Jak by zápas dopadl bez uznaného gólu, ale ověřit nejde.
Protest Plzni prakticky nepomůže. Procesní řád FAČR ho sice připouští při zjevném porušení pravidel s rozhodujícím vlivem na výsledek, lhůta však běží 24 hodin od poledne dne následujícího po utkání. Vypršela tedy v úterý ve 12:00, ještě před zveřejněním komuniké. Řád navíc stanoví, že protest proti faktickému rozhodnutí rozhodčího se zamítá.
Otevřená zůstává otázka sankcí. Řád rozhodčích umožňuje rozhodčího v průběhu sezony přeřadit do jiné soutěže nebo navrhnout disciplinární řízení a do té doby mu omezit delegace. Konkrétní opatření vůči Starému ani Radinovi zatím zveřejněno nebylo.
Dweh se v Plzni zvedl z trávníku, o pár desítek minut později prodloužil roh k vyrovnání a jeho tým dohrál zápas lépe. Komise mu teď dala za pravdu na papíře. Bod, který Plzeň podle svého trenéra ztratila, už ale na tomto papíře nenajde.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl