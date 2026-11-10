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Faul, který všichni viděli, nyní potvrdila i komise rozhodčích. Brunes si před gólem pomohl nedovoleně

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Dennívýzva
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Gól Sparty v Plzni neměl platit. Komise rozhodčích FAČR v úterý potvrdila, že Jonatan Brunes před ním podrazil Sampsona Dweha.
Faul, který všichni viděli, nyní potvrdila i komise rozhodčích. Brunes si před gólem pomohl nedovoleně

Faul, který všichni viděli, nyní potvrdila i komise rozhodčích. Brunes si před gólem pomohl nedovoleně

Zdroj: AC Sparta Praha
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.11.2026 22:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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