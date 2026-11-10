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EU couvá od zákazu spalovacích motorů | Dekarbo update

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Plánovaný konec spalovacích motorů v roce 2035 se rozpadá. Europoslanci ve výboru ENVI zmírnili cíl pro nová auta víc, než navrhovala Komise, a v Radě se mezitím státy přou o výjimku pro auta na čistá paliva.
EU couvá od zákazu spalovacích motorů | Dekarbo update

EU couvá od zákazu spalovacích motorů | Dekarbo update

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 10.11.2026 20:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Update EU

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