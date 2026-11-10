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Skandál šéfa Nvidie Jen-Hsun Huanga: Milostný vztah, nebo čínská špionáž?

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Dennívýzva
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Téma vztahu Jen-Hsun Huanga je na pomezí červené knihovny, národní bezpečnosti, otázek mezinárodní špionáže a nevěry šéfa nejvlivnější firmy na světě, kterou řeší i prezident USA. Bohužel je reálné…
dual Huang

dual Huang

Zdroj: Daily Mail
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.11.2026 23:00

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