Skandál šéfa Nvidie Jen-Hsun Huanga: Milostný vztah, nebo čínská špionáž?

Ač situace může připomínat zápletky namixované z bondovek a romantických filmů, vytváří vrásky na čele nejen amerických úřadů. CEO společnosti Nvidia Jen-Hsun Huang se totiž dostal do středu pozornosti, protože jeho činy propojily osobní skandál nejvlivnějšího manažera technologického průmyslu s podezřením na čínskou průmyslovou a zpravodajskou špionáž. V centru případu stojí žena Alice Huang (na úvodním snímku vlevo), která podle dostupných informací působila jako manažerka singapurské společnosti Megaspeed International, významného obchodního partnera Nvidie.
Podle informací původně zveřejněných americkými médii měla Alice Huang udržovat s Jensenem Huangem intimní vztah. Americké zpravodajské služby ji zároveň vedou jako podezřelou ze spolupráce s čínskou rozvědkou. Podle nich totiž měla získávat citlivé informace od šéfa Nvidie a využívat osobního vztahu k ovlivňování jeho postojů ve prospěch čínských zájmů.
Poté, co začaly veřejně prosakovat zvěsti o vtahu Huang-Huang, Jen-Hsun 8. listopadu 2026 ve zprávě zaměstnancům společnosti přiznal, že byl nevěrný své manželce Lori, které se podle veřejného dopisu omluvil. Tím na jedné straně vztah potvrdil, na druhé však tento text nepřipouští špionážní rovinu skandálu.
Významnou roli v případu hraje zmíněná společnost Megaspeed International, která podle oficiálních informací nakoupila během dvou let čipy od Nvidie v hodnotě přesahující $4,8 miliardy. Americké úřady údajně prověřují i podezření, že tato společnost pomáhala dodávat čipy do Číny navzdory americkým exportním omezením. Obavy vzbuzuje fakt, že jde o produkty, které mají význam pro vývoj umělé inteligence, superpočítačů i vojenských systémů.
Případ má i geopolitický rozměr. Huang dlouhodobě prosazuje zachování přístupu Nvidie na čínský trh a kritizuje příliš přísná americká exportní omezení. Podle amerických podezření mohl být jeho osobní vztah využíván k prosazování zájmů Pekingu. Americký prezident Donald Trump uvedl, že s Jen-Hsun Huangem o případu telefonicky hovořil a věří jeho stanovisku, že o údajném špionážním pozadí vztahu nevěděl. Případem se podle něj zabývá FBI. Čínské ministerstvo zahraničí obvinění odmítlo jako nepodložená.