O'Malley rozebral šance Hokita na titul UFC a je nervózní. Musí Ganea trefit brzy, jinak to bude nebezpečné

Nejdřív řekne, že miluje, jak Ciryl Gane v těžké váze boxuje. Pak dodá, že chce vidět, jak ho Josh Hokit porazí. A čím dál Sean O’Malley mluví, tím víc jeho fandění zní jako seznam důvodů, proč to nevyjde. Sám přiznává, že je z toho nervózní. V newyorské hale Madison Square Garden se má přitom bojovat o pás nejtěžší divize největší MMA organizace světa. Redakce MMAmagu proto postavila O’Malleyho listopadová slova vedle jeho staršího vyjádření z června 2026.
Miluju, jak Gane bojuje. A stejně chci, aby Hokit vyhrál
Sean O’Malley, 32letý americký bojovník bantamové váhy do 61,2 kg s bilancí 20-3-0 a jedním zápasem bez výsledku, na kartě UFC 334 nezápasí. Jako bývalý šampion a jedna z nejsledovanějších tváří organizace ale k Hokitovi mluví opakovaně. V přepisu, který 10. listopadu 2026 zveřejnil server MMA Fighting, redakce MMAmagu dohledala jeho slova z vlastního kanálu na YouTube: „Strašně moc chci vidět, jak Josh Hokit vyhraje.“
A hned nato vysvětlení, proč je to tak zvláštní přání. „Jsem velký fanoušek Ciryla Ganea. Miluju jeho styl, miluju, že tohle dokáže v těžké váze. Ale chci vidět vyhrát Joshe Hokita,“ řekl O’Malley. „Chci, aby pokračoval v téhle své roli a byl pro UFC absolutní hrozba. Jsem nervózní.“
Jde o titulový zápas těžké váhy do 120,2 kg na turnaji UFC 334, 14. listopadu 2026. O’Malley ale u fandění nezůstal a nahlas popsal, co přesně by Hokit musel udělat, aby Ganea porazil. Sám u toho použil slovo nebezpečí.
Trefit ho dřív, než se Francouz rozjede
Tohle je O’Malleyho odhad, ne stanovisko UFC ani něčí trénink. „Josh Hokit bude muset Ciryla Ganea trefit brzy, což ho dostává do nebezpečí, ale je to zároveň jedna z mála cest, jak může tenhle zápas vyhrát,“ míní podle téhož přepisu.
Pak svůj recept rozvedl. „Musí mu vzít rozjezd, otřást jím brzo, převzít tempo. A musí to dělat každé kolo,“ řekl. „Musí ho trefit na bradu, položit ho a unavit.“ Jedna věta, ve které je návod i varování: hlavní zápas je na 5 kol a tempo se dá spálit dřív, než se soupeř rozjede.
Nakonec si O’Malley odpověděl sám. „Může ho ukončit knockoutem? Ano. Je to pravděpodobné? Zkraje ne.“
Deset zápasů proti celé galerii těžké váhy
Ciryl Gane, 36letý francouzský bojovník těžké váhy s bilancí 14-2-0, má za sebou Francise Ngannoua, Jona Jonese, Alexandra Volkova i Alexe Pereiru. Třikrát v kariéře odbojoval plných 25 minut. A ani jedna z jeho dvou porážek není vedená jako knockout nebo technický knockout.
Josh Hokit, 28letý americký bojovník těžké váhy s bilancí 10-0-0, má v databázi první profesionální zápas ze 7. října 2023. V bilanci na Sherdogu redakce MMAmagu sečetla způsoby jeho zakončení: 9 z 10 výher skončilo před limitem, tedy 90 %.
|Způsob zakončení výhry
|Hokit (10 výher)
|Gane (14 výher)
|KO/TKO
|6
|7
|Submise
|3
|3
|Rozhodnutí rozhodčích
|1
|4
Oba se na UFC 334 dostali ve stejný večer. Gane 14. června 2026 sebral prozatímní titul technickým knockoutem nad Pereirou ve 2. kole v čase 1:27; Hokit porazil Derricka Lewise technickým knockoutem ve 2. kole, 4:09. Nesporným šampionem se Gane stal poté, co pás uvolnil dosavadní britský držitel Tom Aspinall; podle MMA Fighting kvůli komplikacím při zotavování ze zranění oka. Hlavní karta začíná 14. listopadu 2026 ve 21:00 newyorského času, v Česku tedy ve 03:00 SEČ 15. listopadu 2026.
O’Malleyho vztah k Hokitovi přitom nezačal až před titulovým zápasem. V červnu 2026 zněl úplně jinak.
Co by s UFC udělal šampion, kterého si nikdo neobjednal
ANALÝZA V textu MMA Fighting z 1. června 2026, do kterého redakce MMAmagu nahlédla, O’Malley litoval, že se Hokita na divoké tiskové konferenci UFC v Bílém domě víc nezastal. „Měl jsem být na Hokitově straně,“ řekl tehdy a dodal: „Podělal jsem to.“ Podle textu MMA Fighting z 8. května 2026 Hokita z té tiskové konference vyvedli po slovní výměně s Iliou Topuriou a Alexem Pereirou. O pět měsíců později O’Malley témuž muži přeje pás.
Dalo by se to odbýt jako obsah pro kliky na kanále bývalého šampiona. Jenže O’Malley svůj vlastní tip vzápětí rozebral na součástky a došel k tomu, že pravděpodobné to není. Použil slovo role a slovo hrozba, ne slovo favorit. Jeho fandění tak vypadá spíš jako objednávka chaosu než jako odhad výsledku.
A to je ta pointa. Muž, který by si z Hokitova vítězství odnesl nejvíc zábavy, zároveň jako jediný veřejně vypočítal, proč k němu nejspíš nedojde. Fanoušek stylu, který si objednal chaos a sám si není jistý, jestli ho unese.
Metodika
Redakce MMAmagu na místě nebyla a pracovala s přepisy, veřejnými databázemi a stránkou pořadatelské haly; originální video na kanálu Seana O’Malleyho se k 10. 11. 2026 nepodařilo otevřít, všechny jeho citace proto prošly přes přepis MMA Fighting z 10. 11. 2026 a jsou přeloženy redakčně z angličtiny, vulgarismus z anglického originálu překlad nepřebírá. Bilance a způsoby zakončení jsou ze Sherdogu ke stejnému datu; do výpočtu Hokitových zakončení vstoupilo 6 KO/TKO, 3 submise a 1 rozhodnutí, součet 6 + 3 = 9 výher před limitem z 10, tedy 90 %. Do výpočtu času vstoupil začátek hlavní karty 21:00 ET 14. 11. 2026, rozdíl EST/SEČ šest hodin, výsledek 03:00 SEČ 15. 11. 2026. Oficiální oznámení UFC k povýšení Ganea na nesporného šampiona se nepodařilo otevřít, tato část stojí na MMA Fighting; starší červnový výrok je rovněž doložen jen přes MMA Fighting, původní vystoupení dohledáno nebylo. Článek nehodnotí šance na výsledek, neuvádí kurzy a nezahrnuje zbytek karty UFC 334; otevřené zůstává, jestli se Gane nebo Hokit k O’Malleyho slovům vyjádří, do uzávěrky žádná jejich přímá reakce dohledána nebyla.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková