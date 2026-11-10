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O'Malley rozebral šance Hokita na titul UFC a je nervózní. Musí Ganea trefit brzy, jinak to bude nebezpečné

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Obdivuje Ganeův styl, a stejně si přeje, aby ho Hokit vypnul. Bývalý šampion UFC fandí muži s deseti zápasy v kariéře a popisuje cestu k výhře, která vede rovnou do rány.
O'Malley rozebral šance Hokita na titul UFC a je nervózní. Musí Ganea trefit brzy, jinak to bude nebezpečné

O'Malley rozebral šance Hokita na titul UFC a je nervózní. Musí Ganea trefit brzy, jinak to bude nebezpečné

Zdroj: UFC
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 10.11.2026 18:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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