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Zázvorovo-jablečný perníkový koláč se smetanou oceníte především v zimě. Zahřeje a prospěje imunitě

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Upečte si vláčný jablečný koláč s lehkým štiplavým dozvukem zázvoru a křupavou karamelovou krustou, který voní po perníku a chutná opravdu smetanově.
Zázvorovo-jablečný perníkový koláč se smetanou oceníte především v zimě. Zahřeje a prospěje imunitě

Zázvorovo-jablečný perníkový koláč se smetanou oceníte především v zimě. Zahřeje a prospěje imunitě

Zdroj: Mariya Fedorova / www.shutterstock.com
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.11.2026 21:00

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