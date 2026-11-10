Zázvorovo-jablečný perníkový koláč se smetanou oceníte především v zimě. Zahřeje a prospěje imunitě

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Zázvorovo-jablečný perníkový koláč se smetanou oceníte především v zimě. Zahřeje a prospěje imunitěPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Upečte si vláčný jablečný koláč s lehkým štiplavým dozvukem zázvoru a křupavou karamelovou krustou, který voní po perníku a chutná opravdu smetanově.
Zázvorovo-jablečný perníkový koláč se smetanou oceníte především v zimě. Zahřeje a prospěje imunitěZdroj: Mariya Fedorova / www.shutterstock.com
Doba čtení 1 min
Článek byl publikován 10.11.2026 21:00
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