Petroski přiznal, že ho UFC přestalo bavit a bojování se stalo prací. Po výhře nad Litevcem chce na kartu RAF

V hale v Las Vegas stál muž, který měl důvod k euforii, a zněl jako někdo, kdo si musel hledat důvod pokračovat. Andre Petroski, americký zápasník střední váhy UFC, ukončil 7. listopadu 2026 ve druhém kole Mantase Kondrataviciuse údery shora a zastavil tím nejhorší období své kariéry. Volání po jménu z první patnáctky žebříčku se ale nekonalo. Podle přepisu pozápasového rozhovoru, který přinesl server MMA Junkie, mluvil o tom, že se z UFC časem stala práce. Redakce MMAmagu jeho tvrzení o tom, že si sám určuje terén zápasu, porovnala se statistikou toho večera a prošla kalendář organizace, do které se chce dostat dřív než zpátky do klece.
Z vysněné ligy se podle něj stala práce
Petroski má po výhře v Las Vegas bilanci 14 výher a šesti porážek, z toho devíti výher a pěti porážek v UFC. Podle zmíněného přepisu popsal vstup do největší organizace světa jako splněný sen, ze kterého se v jednu chvíli stala práce jako každá jiná.
Cestu ven hledal v otázce, co ho na zápasení vlastně baví. Odpověď zněla: luštění hádanek. Před ním stojí problém a on hledá nejlepší způsob, jak ho rozebrat. Dodal prý také, že dokáže přeprat údeřce i přestřílet grapplery a že právě proto rozhoduje o tom, kde se zápas odehraje.
Mluvit po výhře o tom, že si souboj ohýbá podle sebe, umí skoro každý. Čísla z Las Vegas říkají něco konkrétnějšího.
Pět zápasů, ve kterých se jeho kariera lámala
Předchozí výhru si Petroski připsal nad Rodolfem Vieirou. Pak přišly tři porážky v řadě: Edmen Shahbazyan, Cameron Rowston a Cody Brundage. Ze záznamů zápasové historie na Sherdogu, do kterých redakce MMAmagu nahlédla, vyplývá, že mezi dvěma zvednutými rukama uběhlo 630 dní.
|Datum
|Soupeř
|Výsledek
|15. 2. 2025
|Rodolfo Vieira
|výhra
|14. 6. 2025
|Edmen Shahbazyan
|porážka
|27. 9. 2025
|Cameron Rowston
|porážka
|16. 5. 2026
|Cody Brundage
|porážka
|7. 11. 2026
|Mantas Kondratavicius
|výhra TKO
Sedí tedy jeho tvrzení o určování terénu? Statistika zápasu zveřejněná serverem Fightshow mluví pro něj. Z 56 významných úderů jich 41 dopadlo na zemi. Ve druhém kole zasadil 41 významných úderů proti pěti soupeřovým a kontroloval ho 4 minuty a 2 sekundy. Konec přišel v čase 4:39, údery shora. Kondratavicius vstupoval do souboje s bilancí devíti výher a jedné porážky.
Čísla jeho slova potvrzují. Zajímavější je, kam s nimi chce jít dál.
Dřív než soupeře chce žíněnku
Jméno dalšího protivníka Petroski nenabídl. Podle MMA Junkie řekl, že zatím nemá v hlavě nikoho konkrétního, jen že ho láká řada jmen mezi grapplery i údeřci. Jasno má v něčem jiném: než se vrátí do klece, rád by nastoupil na kartě Real American Freestyle. Jde o profesionální ligu volnostylařského zápasu, která své večery prodává jako zápasové akce a staví na známých jménech z MMA.
Podle stejného rozhovoru ho organizace kdysi oslovila se soubojem proti Bo Nickalovi, nakonec dala přednost Yoelu Romerovi a ze zápasu sešlo. Jak to s tím duelem dopadlo, popsal server MMA Fighting: na akci RAF 5 v lednu 2026 Romero nesplnil váhu a zápas v poslední chvíli spadl. Podruhé v řadě, protože odpadl už na předchozí akci. Nickal nenastoupil a byl prohlášen za nesporného šampiona, Romero přišel o prozatímní titul.
Okno teoreticky existuje. V programu, který redakce MMAmagu prošla na oficiálním webu RAF, stojí k 10. listopadu 2026 čtyři nejbližší akce: Abú Zabí 14. listopadu 2026, RAF15 o dva týdny později, RAF16 19. prosince 2026 a RAF17 23. ledna 2027 v Charlotte.
Mezi veřejně vysloveným přáním a podpisem ale stojí kalendář, do kterého se musí vejít dvě kariéry najednou.
Proč upřímnost po výhře zní jinak než po porážce
ANALÝZA O tom, že je zápasení přestalo bavit, mluví bojovníci obvykle ve chvíli, kdy prohráli. Petroski to podle MMA Junkie řekl po výhře, která mu měla kariéru nastartovat. Tři porážky za sebou, 630 dní čekání, bilance devíti výher a pěti porážek v UFC a na jazyku žádné jméno soupeře.
Pro zápasníka v téhle pozici nemá velký smysl honit se za žebříčkem. Smysluplnější je přestavět to, co ho v kleci drží. Odtud plán, který zní protismyslně: před dalším soubojem v MMA jít na žíněnku, zlepšit wrestling a vrátit se podle vyjádření, které přinesl MMA Junkie, až na začátku roku 2027.
Zatím je to jen vzkaz do prázdna. V databázi nadcházejících zápasů UFCalendar, kterou redakce MMAmagu prověřila, neměl Petroski k 10. listopadu 2026 potvrzený žádný další start. Jestli vlastní plán dodrží, pozná se to podle toho, kde se objeví dřív: na kartě RAF, nebo na ohlášeném turnaji UFC. Cesta nahoru mu zatím vede přes zem.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek