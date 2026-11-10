Pivoňka roste zdravě, ale nekvete? Stačí změřit, jak hluboko jsou očka. Pět centimetrů navíc zničí celou sezónu

Na jaře se z trsu vyhoupnou silné červenavé stonky, v květnu se rozvinou tmavě zelené listy a keř působí jako z katalogu. Pupeny ale nepřijdou. Zahrádkář přihnojí, zalije, počká další rok a scénář se zopakuje. Britská Královská zahradnická společnost (RHS), univerzitní poradenské služby v USA i čeští zahradníci se přitom v jednom bodě shodují: bylinná pivoňka nesnáší hlubokou výsadbu. Rozhodující jsou centimetry nad očky. Doporučené rozpětí činí zhruba tři až pět centimetrů a horní mez platí doslova. Dalších pět centimetrů posune očka do hloubky osmi až deseti centimetrů a tam už rostlina dokáže celou sezonu jen vyhánět listy.
Očka pivoňky: kde je hledat a jak hluboko je uložit
Očka jsou pupeny sedící na horní části kořenového krčku, tedy v místě, kde se ztlustlé dužnaté kořeny stýkají se zbytky loňských stonků. Při podzimním dělení je poznáte snadno: mají podobu růžových až sytě červených výběžků velikosti nehtu na malíčku. Z každého z nich na jaře vyraší nový stonek.
Právě jejich poloha vůči povrchu záhonu rozhoduje o kvetení. Průvodce
RHS je ze všech zdrojů nejpřísnější a připouští nad červenými pupeny nanejvýš 2,5 cm zeminy. Univerzity v Iowě, Indianě a New Yorku uvádějí 2,5 až 5 cm (jeden až dva palce). Časopis Naše krásná zahrada i specializovaná česká zahradnictví pracují nejčastěji s hodnotou 3 cm. Pět centimetrů tak představuje strop. Zkušenější pěstitelé se drží spíš při spodním okraji, protože půda po zalití sedá a za pár let se nad trsem nahromadí listí, kompost i mulč.
Na měření existuje jednoduchý trik. Přes výsadbovou jámu položte rovnou lať nebo násadu od hrábí, která vyznačí budoucí úroveň terénu. Vzdálenost odměřujte od ní k nejvýše položeným očkům, nikdy ode dna jámy. Kontrolu udělejte ještě před definitivním zasypáním. Jakmile je jáma zahrnutá, odhad se mění v hádání.
Proč hluboko zasazená pivoňka kvete jen listím
Univerzita Purdue označuje přílišnou hloubku za běžnou příčinu toho, že pivoňky nekvetou. Výzkumníci z Iowy píšou, že hluboké uložení kvetení brzdí, a na schématu Cornellovy univerzity je hlouběji posazený trs zakreslen přímo jako chybná varianta. Rostlina přitom obvykle přežije a dál vyhání olistěné stonky. Proto chyba zůstává dlouho skrytá: zdravý vzhled svádí k přesvědčení, že je všechno v pořádku.
Přesný fyziologický mechanismus pěstitelské příručky podrobně nerozebírají. Nabízí se praktické vysvětlení: koruna s pupeny leží v chladnější, pomaleji prohřívané vrstvě půdy, kde má rostlina dost sil na listy, avšak horší podmínky pro zakládání květních výhonů. Podle nás jde o nejzrádnější chybu celé pivoňkové agendy, protože se odehrává pod zemí a trest přichází až za rok.
Zdroj fotografie: Pixabay
Hloubka se navíc umí měnit i bez lopaty. Každoroční přikrývka kompostu nebo kůry přidává nad střed trsu další vrstvu, na což upozorňují RHS i český tisk. Kombinace zdravých listů, chudého kvetení a slunného stanoviště proto vede k jedinému prvnímu kroku: prověřit, kde očka skutečně leží.
Jak zjistit hloubku oček bez vykopání celého trsu
Nejvhodnější chvíle přichází na podzim, když listy zatáhnou, nebo velmi brzy na jaře před rašením. Opatrně odhrňte mulč i svrchní zeminu u středu trsu, nejlépe rukou nebo malou lopatkou, a hledejte červené pupeny. Vzdálenost změřte od aktuální úrovně záhonu. Pokud je nenacházíte ani v prvních pěti centimetrech, máte pravděpodobně viníka.
Postup nápravy se odvíjí od toho, co očka zavalilo:
Navršený mulč, kompost nebo přisypaná zemina: stačí vrstvu u středu rostliny ubrat tak, aby nad pupeny zůstaly zhruba tři centimetry. Hluboko posazený celý kořenový krček: trs je nutné vyzvednout a usadit znovu, mělčeji. Nejlépe se to daří právě při podzimním přesazování.
Zimní přikrývka u čerstvě vysazených rostlin má smysl, protože brání promrzání a vytlačování rostlin z půdy mrazem. Na jaře ji však odstraňte a dávejte pozor na křehké mladé výhony.
Podzimní přesazování pivoněk: termín a dělení trsu bez polámaných kořenů
Cornell doporučuje dělit a přesazovat bylinné pivoňky od začátku září do poloviny října, Purdue jmenuje říjen. Pro české podmínky radí server Naše střecha hlavně září, v chladnějších oblastech dřív, za mírného podzimu ještě začátek října. Naše krásná zahrada pokládá za vhodnou první polovinu října. Kdo termín propásl, může při mírném počasí a nezamrzlé půdě stihnout poslední zásahy i koncem října, ovšem čím blíž k listopadu, tím víc záleží na lokalitě a rychlém zakořenění. Jaro slouží spíš jako nouzové řešení pro rostliny z kontejnerů s neporušeným balem, dělení starého trsu patří na podzim.
Samotná práce vyžaduje trpělivost:
Seřízněte stonky těsně u země. Rýčem nebo rycími vidlemi obkopejte trs dokola zhruba 15 cm od jeho okraje a zajeďte nástrojem hluboko. Postupně trs uvolňujte páčením, nikdy jej nevytrhávejte za stonky. Dužnaté kořeny praskají snadno. Zeminu jemně setřeste nebo opláchněte, ať vidíte očka. Nožem rozdělte trs na části se třemi až pěti očky a několika kořeny dlouhými 10 až 15 cm.
Počet oček rozhoduje o rychlosti návratu květů. Podle publikace
Iowa State University mohou oddělky s méně než třemi očky čekat na první květ tři až pět let. Jeden či dva pupeny tedy rostlinu udrží při životě, čekání si tím ale zbytečně prodloužíte.
Do jámy hluboké alespoň 40 cm, obohacené kompostem a dobře propustné, usaďte oddělek tak, aby nejvyšší očka skončila tři centimetry pod budoucím povrchem. Po zalití úroveň zkontrolujte znovu a případně doplňte či uberte zeminu. Kdo přesazuje letos na podzim, může s trochou štěstí vidět první květy v květnu nebo červnu 2027, plný trs obvykle přijde po dvou až třech sezonách. Na dobrém místě pak pivoňka vydrží mimořádně dlouho, v Iowě jsou zdokumentované výsadby staré sto let. Pečlivá výsadba se proto vyplácí dlouhá desetiletí.
Dřevité a Itoh pivoňky si žádají odlišné zacházení
Pravidlo tří až pěti centimetrů patří výhradně bylinným druhům. Itoh hybridy, kříženci bylinných a dřevitých pivoněk, řadí RHS z pěstitelského hlediska k bylinným a pěstují se podobně. U dřevitých, často roubovaných pivoněk se však postupuje opačně.
Skupina Na co se při výsadbě hledí Doporučená hloubka Bylinné pivoňky očka na kořenovém krčku 2,5 až 5 cm, ideálně kolem 3 cm Itoh hybridy očka, obdobně jako u bylinných mělce, podobně jako bylinné Dřevité (roubované) místo roubování asi 12,5 až 15 cm pod povrchem
Hluboko uložený roub umožní ušlechtilé části vytvořit vlastní kořeny. Dřevité pivoňky se navíc na podzim neseřezávají u země, protože další růst vychází z pupenů na starém dřevě. Usazení jim může trvat až čtyři roky. Záměna obou skupin patří k nejčastějším omylům na zahradách.
Když hloubka sedí a květy přesto chybí
Mělká výsadba je první, nikoli jedinou podmínkou. Pokud očka leží správně, projděte další možné příčiny v tomto pořadí:
Světlo: pivoňka potřebuje slunce, ve stínu kvete chabě. Sousedství stromů a keřů: berou světlo, vodu i živiny. Půda: přemokřená, špatně odvodněná zemina škodí kořenům. Hnojení: přebytek dusíku žene listy na úkor květů. Pozdní mrazy: dokážou spálit už založené pupeny. Čerstvé přesazení nebo malý oddělek: rostlina se teprve zabydluje.
Stáří trsu samo o sobě problém nepředstavuje, staré pivoňky kvetou bohatě, pokud mají světlo a správně uložená očka.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková