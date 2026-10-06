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Cibule, česnek a brambory: Nejčastější chyby při skladování

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Dennívýzva
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Sklidili jste cibuli, česnek či brambory? Víte, že tímto práce zdaleka nekončí. Právě způsob uskladnění rozhoduje o tom, zda vám zásoby vydrží několik měsíců, nebo začnou brzy klíčit, plesnivět či hnít. Přitom se mnozí při skladování často dopouštějí stejných chyb. Některé mohou výrazně zkrátit životnost celé úrody.
Brambory

Brambory

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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