Cibule, česnek a brambory: Nejčastější chyby při skladování

Sklidili jste cibuli, česnek či brambory? Víte, že tímto práce zdaleka nekončí. Právě způsob uskladnění rozhoduje o tom, zda vám zásoby vydrží několik měsíců, nebo začnou brzy klíčit, plesnivět či hnít. Přitom se mnozí při skladování často dopouštějí stejných chyb. Některé mohou výrazně zkrátit životnost celé úrody.
Cibule nesnáší vlhko
Jednou z nejčastějších chyb je uložení cibule do příliš vlhkého prostoru. Po sklizni musí být dokonale suchá, jinak se může snadno rozvíjet hniloba. Před uskladněním proto nechte cibule dobře proschnout a odstraňte přebytečnou zeminu.
Vhodné je suché, vzdušné a spíše chladnější místo. Cibuli také neskladujte v uzavřených plastových sáčcích. Potřebuje cirkulaci vzduchu, proto jsou praktičtější síťované pytle, bedýnky nebo vzdušné koše.
Česnek potřebuje sucho
Podobná pravidla platí pro česnek. Pokud ho uložíte do vlhka, může začít plesnivět nebo zahnívat. Stroužky i celé hlávky proto skladujte na suchém a dobře větraném místě. Další chybou je skladování česneku v příliš teplém prostředí. Teplota ovlivňuje jeho klíčení, proto je důležité najít místo s vhodnými podmínkami a co nejmenšími výkyvy. Hlávky před uskladněním pečlivě prohlédněte a poškozené kusy oddělte.
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Foto: Pixabay
Brambory nepatří na světlo
U brambor je zásadní ochrana před světlem. Pokud jsou vystavené světlu, mohou zezelenat a zvýšit obsah zejména solaninu. Zelené části proto není vhodné konzumovat. Brambory skladujte v temnu, chladu a dobře větraném prostoru. Neměly by být v uzavřených plastových pytlích, kde se může hromadit vlhkost. Před uložením je také nemyjte. Pokud jsou od zeminy, nechte je nejprve oschnout a zeminu následně opatrně odstraňte.
Kontrola zásob se vyplatí
Ani při ideálním skladování není dobré na zásoby zapomenout. Přibližně jednou za čas je zkontrolujte a měkké, nahnilé nebo plesnivé kusy ihned odstraňte. Jeden poškozený kus totiž může postupně ovlivnit i okolní úrodu.
Cibule, česnek a brambory tedy potřebují rozdílné podmínky, ale jedno mají společné, a to sucho, vhodnou teplotu, dostatek vzduchu a pravidelnou kontrolu. Když se vyhnete základním chybám, může vám podzimní úroda vydržet podstatně déle.
Zdroj: autorka, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/skladovani-brambor-cesneku-a-cibule-pohromade/
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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