Jiřiny sice patří mezi vytrvalé rostliny, ale pokud se v příští sezoně chcete dočkat záplavy pestrobarevných květů, musíte jejich hlízy vybrat z půdy a správně zazimovat. Mráz by je totiž spálil. Důležité je přitom správné načasování. Ideální doba je pro to doba po prvních mrazících, kdy listy rostlin povadnou a zvadnou. Máte proto nejvyšší čas.
Jak zazimovat hlízy jiřin?
Po příchodu prvních mrazů příliš neotálejte a pusťte se do práce. Čím déle zůstanou hlízy jiřinek v chladu, tím je větší pravděpodobnost, že se poškodí. Nachystejte si ostré zahradnické nůžky a zastřihněte stonky tak, aby vyčnívaly asi 5 cm nad zemí. Vezměte zahradní vidle nebo rýč a zapíchněte je alespoň 1 m od základny stonku a opatrně nadzvedněte trs hlíz i s okolní půdou. Nakonec opatrně odstraňte přebytečnou hlínu z hlíz. Lehká vrstva zeminy je pak během skladování ochrání.
Příprava na skladování hlíz
Hlízy jiřin nechte 1-2 týdny schnout na vzduchu v chladném, dobře větraném prostoru. Tím se odstraní přebytečná vlhkost a sníží se riziko hniloby. Nakonec odřízněte všechny zbývající kořeny a pečlivě zkontrolujte, zda nejsou poškozené nebo nemocné. Z trsu rovněž odstraňte všechny nahnilé nebo měkké hlízy.
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Správné uskladnění
K uskladnění použijte dřevěné bedýnky, prodyšné kartonové krabice či plastové přepravky s větracími otvory. Hlízy zabalte do několika vrstev suchého písku, rašelinového mechu nebo vermikulitu. Tyto materiály pomáhají regulovat vlhkost a teplotu. Skladujte ideálně v dobře větraném sklepě s teplotou mezi 4 až 10 stupni Celsia. Nadměrná vlhkost by způsobila hnilobu. Přeschnutí ale jiřinám neublíží. Hlízy pak každý měsíc zkontrolujte a odstraňte ty, které vykazují známky plísně nebo hniloby. Jakmile pomine nebezpečí mrazů a půda se oteplí – obvykle kolem poloviny května – je čas na přesazení. Před výsadbou namočte vysušené hlízy na několik hodin do vody.
Zdroje info: Autorka
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