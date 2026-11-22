Dát si k televizi brambůrky a pohodlně si posedět. Klasika, kterou pěstuje většina z nás. Odpočinek je velmi důležitý. Když ho má člověk spojený s nějakým dobrým jídlem a pitím, není co řešit. Hodně oblíbené jsou k takovému televiznímu zobání klasický bramborové lupínky. Koupit se dají v různé podobě od mnoha výrobců. Většinou jsou ale smažené, tedy plné oleje. K tomu se přidají ještě dochucovadla a mraky soli. Pro lidský organismus nic moc dobrého. I proto se vyplatí připravit si vlastní domácí pečené chipsy. Jak na to? Jednoduše. My jsme je připravovali a stály za to. Přesvědčit se můžete alespoň z fotografií.
Kvalitní brambory, sůl a trocha oleje
Základem domácích chipsů jsou nepochybně domácí brambory. My jsme takové měli, na řezu byla vidět krásná textura a samozřejmě velmi sytá žlutá barva. Kromě brambor jsme potřebovali už jenom zhruba lžíci klasického rostlinného oleje a trochu soli. Nic víc zapotřebí nebylo.
Správné nakrájení brambor jako základ
Brambory jsme krájeli vyloženě na kolečka. Krájeli jsme je příčně, nikoli podélně, aby vznikla menší kolečka. Ostatně přesvědčit se můžete na našich fotografiích. Po nakrájení jsme bramborová kolečka pořádně osušili pomocí papírové utěrky. Pak už přišel na řadu olej a sůl. Vše jsme dokonale smíchali a poté vyložili na plech vystlaný pečicím papírem. Kolečka jsme poskládali tak, aby se vzájemně nepřekrývala.
Domácí bramborové chipsy před pečením: Foto Radek Štěpán
Pečeme do křupava
Je to tak. My jsme konkrétně pekli na 180 stupňů Celsia 50 minut. Za tuto dobu se brambůrky dokonale upekly. Většina byla maximálně křupavá. Pak už je pouze stačilo dát do misky a pustit se do nich. Solit je už nebylo třeba. Vychutnali jsme si je tentokrát jen tak samotné. Není ale problém připravit si i dip z kysané smetany, který se k domácím brambůrkám dokonale hodí.
Tip: Jak skladovat brambory, když nemáte sklep? Stačí polystyren.
Zdroje info: Autor- vlastní recept
Příprava domácích bramborových chipsů: Náhledové foto a fotogalerie Radek Štěpán
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