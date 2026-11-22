Ochrana kmínků proti zvěři je před zimou takovou malou nutností (záviset ale může na tom, kde své stromky pěstujete). Nechcete utrácet za speciální zahradnické pomůcky? Pak můžete vyzkoušet několik levných domácích řešení. Využijete je například tehdy, když pozorujete nájezdy zvěře na mladé stromky, které chcete ochránit, a dosud jste si nepřipravili ochranu kmínků, která by měla větší životnost.
Plastové síťky od ovoce jako ochrana kmínků
Využijte takové plastové síťky, v nichž se prodává ovoce, zelenina nebo cibule. Podmínkou je, aby byly dostatečně pevné. Tyto upevněte okolo kmínku například na konstrukci z tyček – dbejte na dostatečný odstup od kmínku. I když se to možná nezdá, stromky rostou i v zimě a jejich kmínek může změnit svůj průměr – s tím byste měli počítat a pravidelně kontrolujte, zda je ochranný prvek dostatečně velký.
Foto: Gemini
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Kromě toho můžete použít i zbytky svařovaného pletiva, staré drátěné koše nebo vyřazené plastové přepravky. Z přepravky můžete po úpravě vytvořit ochranný kryt, který zabrání přímému přístupu zvěře ke kůře. Jutovou tkaninu možná běžně používáte k ochraně nadzemních částí rostlin, proto ji můžete použít též k ochraně kmínků. Volně ji omotejte kolem kmínku – počítejte ale s tím, že se jedná o dočasnou ochranu, kterou musíte pravidelně kontrolovat, aby nezadržovala vlhkost a neposkytovala úkryt škůdcům.
Ochrana kmínků prostřednictvím pachu
V zahradnických centrech můžete zakoupit také různé pachové odpuzovače, které jsou určeny přímo proti zvěři. Nebo si můžete vyrobit své vlastní odpuzovače, jako jsou například prodyšné sáčky s lidskými vlasy či látkové proužky zavěšené poblíž stromků. Nepočítejte s jejich skvělou účinností a odolností vůči počasí. Podobně je tomu s různými domácími pachovými směsmi. Nepoužívejte žádné agresivní chemikálie, naftu nebo koncentrované čistící prostředky. Tyto pachové odpuzovače můžete používat jako doplněk k fyzickým bariérám.
Pravidelná kontrola celou zimu
Alespoň jednou za několik týdnů obejděte všechny mladé stromky a zkontrolujte stav pletiva, plastových krytů i dalších ochranných prvků. Všímejte si uvolněných úchytů, poškozených síťovin a stop po okusu. Po vydatném sněžení věnujte pozornost také výšce ochrany. Sníh totiž může vytvořit přirozený schůdek, díky kterému se zajíc nebo jiná zvěř dostane ke kůře výše, než byste čekali. Pokud chránič přestává stačit, jednoduše jej prodlužte nebo upravte. Na jaře pak zkontrolujte, zda stromky pod ochrannými prvky netrpí nedostatkem vzduchu nebo mechanickým poškozením. Některé chrániče můžete na část roku odstranit, jiné ponechte na místě, pokud jsou dostatečně vzdušné a umožňují růst kmene.
Zdroje info: Autorka- pěstitelka Náhledové foto: Chat Day
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Domácí vychytávky: Ochrana kmínků nemusí stát majlant first appeared on Naše zahrada.