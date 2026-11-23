Zima je obdobím, kdy člověku často chybí vitamíny. Kupovaná zelenina často za moc nestojí a podobně tomu bývá i v případě ovoce. Přesto se vyplatí nějakou tu zeleninu konzumovat. Ideální je volit podobu salátu, který si samozřejmě dle potřeby dochutíme sami tak, jak to máme nejraději. My jsme připravovali úplně obyčejný okurkový salát. Nic jednoduššího snad neexistuje. O recept i postup se s vámi rádi podělíme.
Tip: Jsou gumové a nevýrazné. Časté chyby při zavařování okurek.
Okurka a pár ingrediencí
K přípravě tohoto jednoduchého okurkového salátu jsme toho skutečně moc nepotřebovali. Konkrétně jsme měli k dispozici:
- jednu okurku,
- jeden celý citron,
- čtvrtinu lžičky soli,
- 3 lžičky třtinového cukru,
- trochu pepře.
Ingredience na okurkový salát: Foto Radek Štěpán
Jak na přípravu jednoduchého okurkového salátu
Vůbec nic složitého. Okurku jsme si v první řadě oškrábali tak, abychom se zbavili slupky. V létě slupku na okurkách ze zahrádky necháváme. U kupovaných ale důvěru ve vyloženě bio původ okurky nemáme. Poté už jsme okurku nastrouhali na jemním struhadle. Děláme to tak vždycky, jelikož u drobnějších kousků okurky se chutě mnohem lépe propojí. Přidali jsme sůl a cukr, následně vymačkali šťávu z jednoho citronu. Nakonec jsme přidali trochu pepře.
Dokonalé promíchání samozřejmostí, počkat se vyplatí
Je to tak. Okurkový salát se musí dokonale promíchat, aby se propojily veškeré ingredience. Rozhodně ho ale nemůžeme konzumovat ihned. Je nutné počkat hlavně na to, a se rozpustí samotný cukr. Třtinový se vyznačuje tím, že jeho kousky jsou větší a trvá to poněkud delší dobu. Výsledek je ale nakonec luxusní. Ostatně můžete se sami přesvědčit díky naším obrázkům, které jsme pořídili při přípravě samotného okurkového salátu.
Zdroje info: Autor
Okurkový salát a příprava okurkového salátu: Náhledové foto a fotogalerie Radek Štěpán
The post V jednoduchosti je síla. Skvělý okurkový salát stojí za to first appeared on Naše zahrada.