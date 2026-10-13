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Chyba při sčítání zřejmě vzala v Olomouci mandát Pirátům. Volby půjdou k soudu

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Chyba při sčítání v jednom z okrsků v Olomouci zřejmě vzala Pirátům mandát v zastupitelstvu. Volby proto půjdou k soudu. Rozsudek by nicméně nezměnil rozložení politických sil v krajském městě, o mandát by v rámci koalice MILUJEME OLOMOUC přišlo TOP 09 a získali by ho Piráti.
Chyba při sčítání zřejmě vzala v Olomouci mandát Pirátům. Volby půjdou k soudu

Chyba při sčítání zřejmě vzala v Olomouci mandát Pirátům. Volby půjdou k soudu

Zdroj: poskytl Roman Koutek
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.10.2026 09:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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