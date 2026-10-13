Chyba při sčítání zřejmě vzala v Olomouci mandát Pirátům. Volby půjdou k soudu

Chyba při sčítání zřejmě vzala v Olomouci mandát Pirátům. Volby půjdou k souduPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Chyba při sčítání zřejmě vzala v Olomouci mandát Pirátům. Volby půjdou k souduZdroj: poskytl Roman Koutek
Článek byl publikován 13.10.2026 09:05
Vytoužené úlevy od hlučných projevů od dálniční estakády by se měli v následujících týdnech dočkat...
Trápí vás bolesti zad, kloubů nebo svalů, trpíte syndromem karpálního tunelu nebo máte potíže se šlachami...
Ve čtyřech jazykových verzích si mohou návštěvníci Zoo Olomouc nově poslechnout informace o pozoruhodných...
Zvědavost Olomoučanů vyvolaly v neděli pozdě večer opakované přelety policejního vrtulníku s reflektorem...
Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
- Dva životy vyhasly pod Mohelničákem. Osobní auto se seniory smetly dva kamiony
- Štít proti ránám z estakády. ŘSD chystá montáž unikátního krytu pod D1 u Přerova
- Máte bolesti zad, kloubů či svalů? Pomůže nový přístroj ve šternberské nemocnici
- Příběhy zvířat ožívají ve čtyřech jazycích. Zoo Olomouc má nového audio průvodce