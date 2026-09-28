Google Maps už nehledají jen cestu. S Gemini vám naplánují celý výletPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Google Maps už nehledají jen cestu. S Gemini vám naplánují celý výlet
Apple letos představil iPhone 18 Pro a Pro Max, běžný iPhone 18 ale chybí. Přímo Apple PR jsme se proto...
Meta na Connect 2026 představila Ray-Ban Meta Audio, první chytré brýle své řady bez kamery. Nabídnou...
Microsoft spolu s policií a technologickými firmami zasáhl proti platformě EvilTokens. Služba využívala...
Motorola Signature 27 zamíří v listopadu do USA. Nová vlajková loď nabídne Snapdragon 8 Elite Extreme Gen...
ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...Všechny články tohoto autora →
- Skládací telefony měly nahradit mobil i tablet. Někteří uživatelé už chtějí zpátky dvě zařízení
- Němci postavili 3D tiskárnu, jaká nemá ve světě obdobu. Používá nejjasnější rentgen na planetě a AI
- Hráč si v kině myslel, že promítají film z PS3. Skutečnost je mnohem zajímavější a Sony v ní rozhodně figuruje
- V českých e-shopech se objevily exoskelety na nohy za 22 tisíc. Do kopce vám ušetří opravdu hodně sil