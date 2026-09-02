Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Cheb otevřel první hasičskou střední školu v Karlovarském kraji

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dvacet tři studentů dnes v Chebu poprvé usedlo do lavic nově zřízeného oboru Požární ochrana na Integrované střední škole Cheb. Karlovarský kraj tak získal…
hasič

hasič

Zdroj:
Reklama
Další články z Náš REGION
Školní aktovka dítěti nesedí nebo se po týdnu roztrhla. Kdy ji můžete vrátit a kdy už jde o reklamaci
Školní aktovka dítěti nesedí nebo se po týdnu roztrhla. Kdy ji můžete vrátit a kdy už jde o reklamaci
Rybník v Solopiskách ožije folklórním festivalem
Rybník v Solopiskách ožije folklórním festivalem

Netradiční folklorní festival se chystá v Solopiskách. V premiérovém ročníku vystoupí u tamního Mejstříkova...

Dostihy se vracejí do Chuchle Areny v nejvyšší kvalitě
Dostihy se vracejí do Chuchle Areny v nejvyšší kvalitě

Po letní přestávce se vracejí do lavic nejen žáci, ale také dostihy na pražské závodiště v Chuchle Areně. A...

Obec Lipno koupí ubytovnu, ve které bylo zavražděno dítě
Obec Lipno koupí ubytovnu, ve které bylo zavražděno dítě

Ubytovna v Drahomyšli u Žatce, která se letos v březnu stala místem činu, kde podle policie...

Po 46 letech otevřela v obci na Liberecku základní škola
Po 46 letech otevřela v obci na Liberecku základní škola

Malá obec s přibližně 850 obyvateli na Liberecku znovu má vlastní základní školu. V úterý se do nové...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...

Všechny články tohoto autora →
Náš REGION
Další články z kategorie Regionální
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionální
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.