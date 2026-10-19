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Český Beckham na módní přehlídce! Tomáš Berdych v dokonale padnoucím obleku jen zářil

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Tomáš Berdych (41) na přehlídce Ermanna Scervina potvrdil, že šarm neztrácí ani po konci profesionální tenisové kariéry. V elegantním olivovém obleku s černým tričkem působil uvolněně a stylově. Skoro jako český David Beckham. A zatímco na kurtech už dnes stojí spíš v jiné roli, pozornost na sebe dokáže strhnout pořád.
Tomáš Berdych vypadal na přehlídce skvěle.

Tomáš Berdych vypadal na přehlídce skvěle.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 19.10.2026 12:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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