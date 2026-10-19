Český Beckham na módní přehlídce! Tomáš Berdych v dokonale padnoucím obleku jen zářil

Český Beckham na módní přehlídce! Tomáš Berdych v dokonale padnoucím obleku jen zářilPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Tomáš Berdych vypadal na přehlídce skvěle.Zdroj: herminapress
Článek byl publikován 19.10.2026 12:48
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