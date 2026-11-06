Ewa Farna si nebrala servítky: V SuperStar rýpla do politiky a varovala před nejistou svobodou médií

Ewa Farna si nebrala servítky: V SuperStar rýpla do politiky a varovala před nejistou svobodou médiíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ewa Farna okomentovala politickou situaci.Zdroj: Se souhlasem TV Nova
Článek byl publikován 06.11.2026 07:40
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