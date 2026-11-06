Kvůli Ulici se nemohl věnovat divadlu ani filmům. Martin Hofmann odešel po 15 letech a dnes je z něj úplně jiný herec

Když Martin Hofmann nastoupil do denního seriálu Ulice jako Jarda Hejl, bylo mu šestadvacet a bral to jako příležitost, kterou by odmítl jen blázen. Stabilní práce, kamera každý den, setkání s legendární Hanou Maciuchovou. VIPŽivot ale zaznamenal, že
výrobní tempo denní soap opery má svou cenu. Herec řekl Novinkám, že za jeden natáčecí den zvládal až dvanáct obrazů po třech stranách textu, a učil se je ze dne na den. Po patnácti letech požádal produkci o uvolnění, protože byl vyčerpaný a potřeboval se soustředit na divadlo. Exkluzivní filmové projekty ho v té době jednoduše míjely. Ne proto, že by neměl talent, ale proto, že na ně neměl čas. Kolotoč, ze kterého se těžko vystupuje
Denní seriál funguje jako továrna na příběhy. Scénáře přicházejí v rytmu, který herci nedovolí plánovat víc než pár dní dopředu. Pro Hofmanna to znamenalo, že divadlo, jeho „profesní základ“, musel řešit jako výjimku, o kterou žádal. Film? Ten vyžaduje bloky volných týdnů, které seriálový rozvrh prostě nenabízí.
Sám přitom nikdy nemluvil o Ulici s hořkostí. V rozhovoru pro iDNES kdysi řekl rovnou: „Nelituju.“ Seriál ho naučil pracovat s kamerou, zvládat obrovské objemy textu a vybudoval mu odolnost, kterou dnes zúročuje. Ulice z něj neudělala menšího herce. Udělala z něj herce s omezeným kalendářem.
Zásadní obrat v Hofmannově kariéře se odehrál, když Česká televize odvysílala v roce 2019 Most!. V seriálu ztvárnil Luďana, nezaměstnaného, zadluženého antihrdinu ze severočeského sídliště. Žádná civilní rodinná figura.
Tvrdší humor, vyšší konfliktnost, větší herecká hrana. Most! se stal kulturním fenoménem a Hofmann po něm nemohl jít do hospody, aniž by ho někdo oslovil. Jeho popularita rostla a diváci ho začali vnímat mimo škatulku Jardy Hejla. Nicméně v té době ještě působil v Ulici. Postupně se z ní vytratil až v roce 2020.
VIDEO Role, které by Jarda Hejl asi nedostal
Uvolněná kapacita se proměnila v sérii rolí, které ukazují šíři Hofmannova rejstříku líp než cokoliv z patnácti let denního seriálu.
Pavel Landovský ve filmu Havel (2020) – bohémská, hlasitá osobnost z Havlova okruhu. Nominace na Českého lva za vedlejší roli, vyhlášená v lednu 2021. Luboš Dobrovský ve Vlnách (2024) – moskevský zpravodaj Československého rozhlasu v ansámblovém dramatu o roce 1968. Druhá nominace na Českého lva, vyhlášená v lednu 2025.
Obě role vedlejší, obě historické, obě s úplně jinou energií. Landovský je erupce, Dobrovský je tichá inteligence. A obě jsou na hony vzdálené od toho, co Hofmann hrál patnáct let v Ulici. K tomu přidejme rok 2026: krimi thriller Říkají mi Lars, kde hraje drsného soukromého detektiva.
Komedie Dream Team s premiérou na Nový rok. Čtvrtá série Odznaku Vysočina na TV Nova, kde ztvárňuje Petra Bacha. A Nova také oznámila nový Oneplay Originál Věřitel, v němž Hofmann nese hlavní roli emigranta Roberta Wintera, který se vrací, aby se pomstil. Z bývalého Jardy Hejla je nosný herec streamovacího projektu.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová