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Kvůli Ulici se nemohl věnovat divadlu ani filmům. Martin Hofmann odešel po 15 letech a dnes je z něj úplně jiný herec

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Patnáct let se učil texty ze dne na den. Pak se z Ulice vytratil a přišly role, které mu seriálový kolotoč nikdy nedovolil.
Martin Hofmann

Martin Hofmann

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.11.2026 12:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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