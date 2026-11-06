Patrně budu muset hrát až do smrti, řekl Rudolf Hrušínský. Jeho důchod nedosahoval ani deseti tisíc korun

Patrně budu muset hrát až do smrti, řekl Rudolf Hrušínský. Jeho důchod nedosahoval ani deseti tisíc korunPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Patrně budu muset hrát až do smrti, řekl Rudolf Hrušínský. Jeho důchod nedosahoval ani deseti tisíc korunZdroj: Se svolením TV Nova
Článek byl publikován 06.11.2026 10:44
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