Koloběh přírody

Byl to měsíc plný zvratů, zejména v politice, ve veřejném životě. A jaký byl můj měsíc říjen? Musím ho pochválit a poděkovat mu. Byl hezký, rušný. Bylo dobré počasí, ještě se dalo výletovat a čerpat trochu vitaminu D. Źačátek října jsem ještě prožívala ve Františkových Lázních. Den seniorů jsme oslavili až 12.10., protože jsem měla toulavou. A oslavili jsme si ho moc pěkně, při kytarách a country písních.
Pak ještě náš čtyřlístek vyjel do Sloupu v Čechách, kde je velmi krásně. Odtud jsme podnikly výlet do muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Naši předci uměli. Skláním se před nimi. Také jsem měla skluz v U3V. Zmeškala jsem dvě lekce, přišla jsem až na třetí. A tak jsem dělala 3 testy najednou. Uf. Probíráme Arménii a je to dost složité téma.
Také se musím pochlubit mým vysledkem v našich komunálních volbách. Neuspěla jsem. Ale aby to nevypadalo špatně. Jen jsem jistila kandidátku na posledním místě a potěšily mě preferenční hlasy. Máme staronovou starostku a myslím, že většina lidí v naší obci je tomu ráda.
No a pak vyjeli naši o podzimních prázdninách do Karlových Varů. A já, zůstala jako majordomus, zodpovědná za chod domácnosti. To jsem se vám tedy nachodila. Venku dva velcí psi, králíci, slepice, kamerunské kozičky. Tak bylo celý den co dělat, až do večera. Jsem hrdá na sebe, že jsem to zvládla na jedničku, všichni jsme to přežili. A řeknu vám, když jsem si lehla, hned jsem usnula jako špalek.
Tak to byl můj hezký měsíc říjen. Plný práce, ale také pěkných nových poznatků a příjemného setkávání. Prožila a přežila jsem další dobrý měsíc a doufám v hezký, klidný měsíc listopad. I když mi ty mrazíky dávají zabrat. S květinami, které mám venku, a zrovna včera jsem je uklízela do pozdních hodin. Pokaždé si říkám, že příště omezím ty květináče, ale opak je pravdou. Když s tou kytkou je ten svět hned zářivější.
Milí přátelé, přeji vám v měsíci jedenáctém tohoto roku dobré zdraví a dobrou pohodu. Mějme se rádi. ❤️