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Koloběh přírody

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Zase jeden měsíc za námi a nový se nám otevírá. Skončil říjen, měsíc velmi důležitý. Pro nás, pro přírodu. Pro přírodu, která se v tomto měsíci připravuje na zimní odpočinek.
Koloběh přírody

Koloběh přírody

Zdroj: P1000144.jpeg
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.11.2026 14:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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