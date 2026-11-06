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Po rozpadu manželství přišla o podnikání i peníze. Iveta Fabešová popsala období, kdy neměla víc než její děti v kasičce

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Cukrářka Iveta Fabešová má za sebou náročné období. Přišla o všechno a musela začít od nuly. Dnes prodává šest set dortů denně.
Po rozpadu manželství přišla o podnikání i peníze. Iveta Fabešová popsala období, kdy neměla víc než její děti v kasičce

Po rozpadu manželství přišla o podnikání i peníze. Iveta Fabešová popsala období, kdy neměla víc než její děti v kasičce

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.11.2026 10:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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