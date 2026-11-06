Po rozpadu manželství přišla o podnikání i peníze. Iveta Fabešová popsala období, kdy neměla víc než její děti v kasičce

Iveta Fabešová v podcastu Všechno začíná dnes vyprávěla příběh, který se odehrál v rozmezí šesti let. VIP život zaznamenal, že na jednu stranu dala čtyři cukrárny, akademii, až 120 dvacet zaměstnanců a značku IF Café, kterou budovala s tehdejším manželem. Opačná strana mince byla drsná: zablokované karty, auto, které se ze servisu nevrátilo, telefonní číslo, které přestalo být její, a peněženka, ve které bylo míň, než měly její děti v kasičkách. Mezi těmito dvěma body leží rozvod, ztráta celého podnikatelského zázemí a restart, po kterém dnes provozuje dvě pražské kavárny pod vlastním jménem.
Čtyři cukrárny, které zmizely přes noc
Před rozvodem vypadal svět Ivety Fabešové jako učebnicový příklad rodinného byznysu. Ona nesla výrobu a produkt, manžel obchod a čísla, tak to sama popsala v rozhovoru pro Novinky. Čtyři provozovny IF Café, vlastní akademie, stovka lidí v týmu. Jenže provozní strana firmy byla navázána na exmanžela. Když se manželství rozpadlo kolem roku 2020, rozpadla se i její pozice uvnitř byznysu. Bývalé IF Café se přejmenovaly na IPPA. Fabešová zůstala bez provozoven, bez zázemí, bez cashflow. Člověk si obvykle představí, že rozvod znamená dělení majetku. Tady to bylo horší.
V rozhovoru pro Marianne Fabešová popsala, jak vypadal život bezprostředně po rozvodu. Řešila, jak dovézt děti do školy a školky. Tři dny v týdnu pracovala v noci. Po uspání dětí brečela do polštáře. Výrazně pomáhala její matka. Klíčové bylo, že nezůstala stát. Rychle spustila e-shop, přijala pomoc rodiny i přátel a narazila na vlnu solidarity zákazníků, kteří ji znali ještě z dob IF Café. První zlom přišel s návratem do Werichovy vily na Kampě, prostoru, který znala z dřívějška a který jí pomohl stabilizovat nový začátek pod vlastním jménem. Druhý zlom přišel v roce 2024, kdy otevřela druhou kavárnu v budově Masaryčky u Florence, tentokrát i s výrobou a cukrářskou akademií. Dnes má tým kolem čtyřiceti lidí. Je to třetina toho, co měla dřív. Ale je to třetina, kterou řídí sama.
Menší, ale její
Rozdíl mezi starým a novým modelem není jen v počtu poboček. Dřív šlo o expanzivní strategii: víc provozoven, víc lidí, víc obratu. Dnes Fabešová v rozhovoru pro e15 říká, že další expanzi vědomě odmítá. Nechce růst za cenu ztráty kontroly nad kvalitou. Dvě pražské pobočky, čerstvé dorty a dezerty s doručením po Praze, trvanlivější sortiment přes e-shop po celé republice. Produkce kolem šesti set dortů denně na dvou pobočkách je přitom číslo, které by lecjaká regionální cukrárna považovala za měsíční objem. Fabešová ho dosahuje s vědomím, že tentokrát je vše (značka, provoz, rozhodování) na ní.
Příběh Fabešové není jen o silné ženě po rozvodu. Je to varování před tím, co se stane, když rodinný byznys nemá jasně oddělené role, podíly a právní rámec. Sama to dnes formuluje jako tři pravidla: mít všechno vyřešené právně, ne jen ústně; oddělit partnerský a obchodní vztah; obklopit se lidmi, na které je spoleh. Její zkušenost podtrhuje i širší kontext. Podle vládní analýzy ekonomických důsledků rozvodu čelí ženy po rozpadu manželství systematicky horším finančním dopadům než muži. V 87 % případů jsou osobami pečujícími o svěřené dítě právě ženy. Studie Sociologického ústavu Akademie věd navíc ukazuje, že podnikatelky narážejí na vyšší pečovatelskou zátěž a horší přístup k financování. Fabešová do tohoto vzorce zapadá.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová