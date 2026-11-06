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Křidýlko nebo stehýnko: Natáčení po prodělaném infarktu, sanitka na place a změna v obsazení

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Během natáčení komedie Křidýlko nebo stehýnko z roku 1976 musel být Louis de Funès pod dohledem kardiologa a nesměl jíst skutečné maso.
Křidýlko nebo stehýnko

Křidýlko nebo stehýnko

Zdroj: FOTO:© Films Christian Fechner, distr. AMC
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 06.11.2026 14:28

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