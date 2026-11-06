Prošel sedmi profesemi, než se dostal k herectví. Ondřej Volejník po odchodu z Ulice utíká do domu po babičce v Českém ráji

Herce Ondřeje Volejníka byli diváci zvyklí dlouhé roky vídat pravidelně na televizní obrazovce. VIPŽivot připomíná, že ztvárnil Tonyho Bendu v Ulici. Jenže pak přišel konec v nejdéle vysílaném českém seriálu, což bývá pro herce buď odrazový můstek, nebo tichý pád do zapomnění. Volejník si zvolil třetí cestu:
návrat k tomu, co dělal dávno před kamerou. K divadlu, k manuální práci, k domu, kde vyrůstal. Oficiální rozloučení s Tonym Bendou TV Nova zveřejnila v létě, bez skandálu, bez hořkosti, s otevřenými dveřmi pro případný návrat. Od knihkupectví a programování k reflektorům
Volejníkova cesta k herectví připomíná spíš klikatou turistickou trasu Českým rájem než přímou dálnici. Než se poprvé postavil před kameru, vystřídal nejméně šest profesí: pracoval jako
knihkupec, referent v cestovní kanceláři, novinář, grafik, programátor a webdesigner. V rozhovorech sám mluví obecněji o práci v informačních technologiích, vývoji aplikací a tvorbě webových stránek. Divadlu se přitom věnoval od patnácti let, nejprve amatérsky v souboru Radar. Postupně přibývalo představení, až nastal měsíc, kdy měl tolik hraní, že nestíhal svou práci v IT. Jak sám popsal v rozhovoru pro Radniční noviny Prahy 3, civilní zaměstnání mu začalo „otravovat život“. Tony Benda: jedenáct let v Ulici
Postava Tonyho Bendy se v Ulici poprvé objevila už v roce 2007 v podání Jana Jankovského. Volejník ji převzal v roce 2015 a za následující dekádu jí vtiskl výrazný oblouk, od problematické minulosti přes návrat z vězení až k roli partnera, otce a majitele baru Coolna.
Tony se stal jednou z klíčových postav seriálu. O to víc překvapilo oznámení, že Tony z Coolny odchází a „přenechává své místo někomu novému“. TV Nova přitom jeho návrat explicitně nevyloučila. V obsazení 22. série už Volejník nefiguruje, ale formulace ponechává prostor pro budoucí epizodní comeback. Zdroj fotografie: Se svolením TV Nova
Když Volejník nemá zkoušky ani představení, odjíždí z pražského podkrovního bytu do Českého ráje. Rodinný dům po babičce stojí přímo u řeky. Dům má podle jeho slov skoro tři byty, takže se tam v létě vejde širší rodina a každý si přitom zachová soukromí.
Nejde o luxusní chalupu z lifestylového magazínu. Volejník sám zmiňuje střechu, která potřebuje opravu, zedničinu a nekonečný seznam drobných prací. Rád zahradničí, zajímá se o techniku a inteligentní domácnost, doma si sám montoval kuchyň. A právě do malebné krajiny utíká z pražského rytmu. Co po Ulici: jeviště, mikrofon, otevřené dveře
Volejník po odchodu z Ulice rozhodně nezmizel z oboru. Na Divadle Na Fidlovačce hraje Johna v komedii
S Oscarem se nerozvedu!, která se hraje třeba 9. prosince, 30. ledna či 7. února. Vstupenky se dají pořídit přímo přes web Fidlovačky. Vedle divadla se Volejník objevuje i v rozhlase, například jako interpret četby Hájíčkova Selského baroka. Žádné rozsáhlé nové seriálové role zatím zřejmě asi nejsou na obzoru. Ostatně herec, který po dekádě v denním seriálu nepřeskočí okamžitě do dalšího, ale vrátí se k divadlu, dává najevo, že mu jde o řemeslo, ne o nepřetržitou obrazovkovou přítomnost.
Volejníkův příběh se dá číst jako variace na motiv, který v českém herectví není ojedinělý: televizní hvězda se po velkém seriálu vrací k divadelním kořenům. Jenže u něj je ten oblouk delší a zajímavější.
Člověk, který programoval weby a prodával knihy, se k herectví propracoval pomalu, trpělivě, přes amatérské soubory a poloprofesionální scény. A teď, po jedenácti letech v nejsledovanějším českém seriálu, se vrací ke stejnému typu práce, na jevišti, rukama, v domě u řeky. Dům v Českém ráji potřebuje novou střechu. Fidlovačka má obsazený sál. Tony Benda možná jednou znovu otevře dveře Coolny. Ale to je budoucnost, a Volejník vypadá jako člověk, kterému vyhovuje přítomnost.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová