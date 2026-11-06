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Arabský chléb na pánvi s omeletou: Zjistěte, jak z něj udělat snídani za 15 minut, která chutná jako z bistra

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Přiznám se, že jsem dlouho arabský chléb používala jen na plnění falafelem nebo jako přílohu k hummusu. Pak mi kamarádka ukázala tenhle trik s omeletou a od té doby ho dělám skoro každý víkend. Vrstvy arabského chleba se vejci, šunkou a sýrem vytvoří na pánvi něco mezi toastem a fritátou. Křupavé zvenku, měkké uvnitř.
Fotografie k omeletě s arabským chlebem

Fotografie k omeletě s arabským chlebem

Zdroj: Foto: Se souhlasem kanálu Taká obyčajná žienka domáca, Snídaně, která voní Blízkým východem: Omeleta s arabským chlebem křupavá zvenku a vláčná uvnitř
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 06.11.2026 14:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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