Arabský chléb na pánvi s omeletou: Zjistěte, jak z něj udělat snídani za 15 minut, která chutná jako z bistra

Arabský chléb jsem roky používala dost obyčejně: k hummusu, případně jako kapsu na falafel. Tím to pro mě víceméně končilo. Pak mi kamarádka ukázala trik s vejci na pánvi a od té doby se tahle doma vrací skoro každý víkend. Pita se poskládá s vejcem, snídaně šunkou a sýrem a za pár minut je na stole něco mezi plněným a toastem jednoduchou domácí fritátou. Nahoře křupavé, uvnitř měkké a poctivě syté. Takové jídlo, po kterém se za hodinu většinou nikdo nedívá do lednice.
Důležité je hlavně to, co udělá arabský
ve chvíli, kdy se potká s vejcem. Připomínám její chléb měkkou a pružnou strukturu, která umí dobře nasát tekutinu, a v tomhle receptu je to vidět hned. Rozšlehané vejce se vsákne do chleba, jednotlivé vrstvy se na pánvi spojí s náplní a po opečení drží až překvapivě dobře. Dá se krájet na díly, bez toho typického sesouvání a trhání. U nás doma se to většinou dostane z pánve rovnou na prkénko, talíře čekají stranou jen chvíli.
Můj tip zní: Arabský chléb před skládáním lehce potřete vodou nebo mlékem. Opravdu jen po povrchu, žádné namáčení. Při opékání se potom tolik nechytá ke dnu a nezačne se připalovat dřív, než se uvnitř dodělají vejce. Pokličku ale nevynechávejte. Bez ní se teplo hůř dostane do středu a sýr může zůstat místy tuhý. Recept na snídaňovou omeletu s arabským chlebem, šunkou a sýrem
Celková délka přípravy: 15 až 20 minut Porce: 3 až 4 Ingredience k přípravě arabského chleba 4 kusy arabského (pita) chleba 3 vejce velikosti M 100 g šunky (plátky) 120 g tvrdého sýra (eidam nebo gouda), nastrouhaného 1 rajče, nakrájené na tenké plátky půl čajové lžičky soli trochu oleje na pánev Postup přípravy omelety s arabským chlebem a šunkou
1. Do misky rozklepněte
3 vejce, přidejte půl čajové lžičky soli a prošlehejte vidličkou nebo metličkou. Nespěchejte úplně, bílé proužky by ve směsi neměly zůstávat ve velkých cárech. Vejce jsou dobrým zdrojem kompletních bílkovin a zdravých tuků; Healthline uvádí, že jedno vejce má zhruba 6 gramů bílkovin a také důležité vitamíny skupiny B, které se podílejí na energetickém metabolismu. Tady sice slouží hlavně jako pojivo, ale výživově receptu přidají docela dost.
2. Pánev o průměru asi 17 cm dejte na střední plamen a kápněte do ní
trochu oleje. Nechte ho rozehřát jen tak, aby pokryl dno a lehce se leskl. Pokud začne kouřit, je pánev zbytečně rozpálená. Foto: Se souhlasem kanálu Taká obyčajná žienka domáca, Snídaně, která voní Blízkým východem: Omeleta s arabským chlebem křupavá zvenku a vláčná uvnitř
3. Do pánve nalijte
přibližně polovinu rozšlehaných vajec. Nechte je krátce zatáhnout, asi 30 až 60 sekund. Spodní vrstva má začít tuhnout, úplně pevná být nemusí. Stačí, když už se nechová jako syrové vejce.
4. Na vejce položte
první arabský chléb a lehce ho přimáčkněte dlaní nebo stěrkou, aby se přichytil. Navrch rozložte část šunky a zasypte třetinou nastrouhaného sýra. Přidejte druhý arabský chléb
5. Na něj dejte
plátky rajčete a další třetinu sýra. Rajče krájejte opravdu tence. Silnější, hodně šťavnaté plátky by mohly vnitřek zbytečně rozmočit. Foto: Se souhlasem kanálu Taká obyčajná žienka domáca, Snídaně, která voní Blízkým východem: Omeleta s arabským chlebem křupavá zvenku a vláčná uvnitř
6. Pokračujte
třetím arabským chlebem, na něj přijde zbytek šunky a sýra. Nakonec všechno uzavřete čtvrtým chlebem. Celou sestavu jemně stlačte plochou stěrkou, jen aby si vrstvy trochu sedly.
7. Zbylá
rozšlehaná vejce nalijte rovnoměrně na horní vrstvu. Pokuste se je dostat i ke krajům, ať se částečně vsáknou do chleba. Pánev přiklopte pokličkou a opékejte na středním plamenu 5 až 7 minut. Spodní strana by měla zezlátnout a vejce se mezitím začnou zpevňovat i ve vyšších vrstvách.
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8. Teď přijde otočení, u kterého se vyplatí nespěchat. Omeletu přesuňte na talíř nebo prkénko a opatrně ji nechte sklouznout zpět do pánve obrácenou stranou dolů. Opékejte ještě
4 až 5 minut, tentokrát bez pokličky, dokud se neopeče i druhá strana. Sýr by měl být uvnitř už rozpuštěný.
9. Hotovou omeletu vyndejte z pánve, nechte ji asi minutu odpočinout a pak ji nakrájejte na klíny podobně jako pizzu. Nejlepší je teplá, třeba s jogurtovým dipem nebo s trochou čerstvé zeleniny vedle.
Tipy redakce: Výběr sýra: Eidam je bezpečná volba a v tomhle receptu funguje dobře. Pokud chcete výraznější chuť, vezměte goudu nebo polotvrdý čedar. Náplň lépe provoní a chuť se neztratí mezi vrstvami chleba. Rajče lze vynechat nebo vyměnit: Když rajčata zrovna nejsou nic moc, klidně je vynechte. Dobře poslouží tenké proužky papriky nebo pár lžic pesta rozetřených přímo na chléb. Otočení bez dramatu: Pokud se vám nechce převracet celou vrstvenou omeletu jen tak ve vzduchu, pomozte si velkým talířem nebo plochým poklopem. Přiložte ho na pánev, otočte a potom obsah nechte sklouznout zpátky. Je to trochu kuchyňská akrobacie, ale spolehlivá. Vejce a zdraví: Healthline u vajec zmiňuje také cholin, který podporuje funkci mozku a jater, a lutein spojovaný s ochranou zraku. Tři vejce v tomto receptu tedy nejsou jen vrstva, která všechno spojí, ale i výrazná výživová část celé snídaně.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline, Se souhlasem kanálu Taká obyčajná žienka domáca