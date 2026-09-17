Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Temná minulost Josefa Dvořáka: Herec měl údajně donášet StB na svého kolegu Jiřího Suchého

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jména Josef Dvořák a Jiří Suchý se českému publiku dlouho spojovala hlavně se Semaforem. Vedle této známé divadelní vazby ale zůstává i podstatně temnější kapitola.
Fotografie Josefa Dvořáka

Fotografie Josefa Dvořáka

Zdroj: Foto: Nextfoto, Josef Dvořák na setkání v Muzeu fantastických iluzí
Reklama
Další články z In-lifestyle.cz
Za písní Málokdo ví Hany Zagorové stojí dechberoucí příběh: Zpěvačka se musela přizpůsobit
Za písní Málokdo ví Hany Zagorové stojí dechberoucí příběh: Zpěvačka se musela přizpůsobit
Jak vypadal Michal Suchánek v mládí: Od starých záběrů z filmu Sněženky a machři se změnil k nepoznání
Jak vypadal Michal Suchánek v mládí: Od starých záběrů z filmu Sněženky a machři se změnil k nepoznání

Michal Suchánek je dnes pro většinu diváků tváří Partičky. Jeho herecký příběh ale začal dávno předtím a...

Václav Vydra exkluzivně ke spekulacím o konci pořadu Prostřeno! Mnoho prozradila i TV Prima
Václav Vydra exkluzivně ke spekulacím o konci pořadu Prostřeno! Mnoho prozradila i TV Prima

Informace o údajném konci pořadu Prostřeno! se začaly šířit českými médii. Redakce In-Lifestyle.cz proto...

Dana Morávková zarazila fanoušky fotkami ve svatebních šatech: „Řekla jsem ano,“ prozradila
Dana Morávková zarazila fanoušky fotkami ve svatebních šatech: „Řekla jsem ano,“ prozradila

Dana Morávková vyvolala rozruch fotografiemi ve svatebních šatech. Její „ano“ ale tentokrát nepatřilo...

Dovolená Laďky Něrgešové plná obav: Při návratu z Itálie si prošla noční můrou
Dovolená Laďky Něrgešové plná obav: Při návratu z Itálie si prošla noční můrou

Po Krétě a Barceloně přidala Laďka Něrgešová další cestu. Tentokrát vzala děti do Říma, návrat se ale...

Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

Magazín zaměřený na aktuální trendy, zdraví, krásu, bydlení, vztahy i osobní rozvoj. Každý den přinášíme tipy, rady a zajímavosti, které obohatí váš životní styl a pomohou vám cítit se skvěle. Od inspirativních příběhů a praktických návodů po novinky ze světa módy a zdravého životního stylu – vše...

Všechny články tohoto autora →
In-lifestyle.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.