Instalatér našel v potrubí lidské kosti. Sériový vrah se hned ke všemu přiznal

Britský úředník Dennis Nilsen vedl na první pohled naprosto obyčejný život spořádaného zaměstnance londýnského centra pro nezaměstnané. Za maskou tichého samotáře se ovšem skrývala temnější realita, která z něj udělala jednoho z nejznámějších britských sériových vrahů. Jeho pečlivě skrývanou sérii usmrcení mladých mužů nakonec zcela neplánovaně ukončila banální závada na domovní kanalizaci.
Dětství na skotském pobřeží
Po rozvodu rodičů vyrůstal malý Dennis u prarodičů ve skotském městě Fraserburgh. Své útočiště našel hlavně u dědečka. S tím podnikal dlouhé procházky podél moře a cítil se u něj v naprostém bezpečí. Klidné období skončilo v jeho šesti letech, když dědeček přímo na lodi podlehl infarktu. Ztráta nejbližšího člověka a následný pohled na jeho mrtvé tělo s chlapcovou psychikou silně otřásly. Změnil se v zamlklé dítě, které vydrželo hodiny tiše sedět v místním přístavu a sledovat rybářské lodě. V období dospívání se stáhl do sebe ještě více. Uvědomil si svou homose*ualitu a ze strachu před jízlivým posměchem staršího bratra ji začal úzkostlivě tajit před celým světem.
Při dospívání odešel z rodného venkova rovnou do armády a vojenské prostředí mu dodalo tolik chybějící pocit sounáležitosti. Působil mimo jiné ve vojenské kuchyni, kde si dokonale osvojil nejrůznější precizní řeznické dovednosti využitelné pro budoucí činy. Při nasazení v západním Německu nebo Jemenu navíc zažil situace, které jeho nezdravou představivost o smrti podnítily.
Během služby v sobě objevoval netradiční se*uální fantazie spojené s bezvládnými lidskými těly a po propuštění do civilu přesedlal přes krátkou štaci u policie na místo řadového úředníka. Na novém pracovišti platil za spolehlivého pracovníka a nikdo z kolegů pochopitelně netušil o jeho skutečných úmyslech.
Rituály pod podlahou
Svůj první zločin spáchal koncem prosince roku 1978 ve svém londýnském bytě v ulici Melrose Avenue. V místním baru potkal čtrnáctiletého chlapce a pod záminkou společného popíjení alkoholu ho pozval k sobě domů. Spícího mladíka k ránu uškrtil, utopil a mrtvé tělo důkladně umyl ve vaně. Strávil s obětí celou noc v jedné posteli a poté pozůstatky uložil na několik měsíců pod podlahová prkna. Pachatel se v té době cítil velmi osaměle a přítomnost lidských ostatků mu překvapivě přinášela vnitřní klid. „Pohled na ně mi přinesl hořkou sladkost a dočasný klid a naplnění,“ poznamenal si Nilsen mnohem později do svých deníků z vězení.
Podobný scénář se opakoval u mnoha dalších obětí z řad zranitelných mladých mužů bez domova. Všechny lákal do svého bytu na teplé jídlo a dostatek pití. Zavražděné mladíky si nechával doma celé týdny, přičemž je oblékal a prováděl s nimi své temné rituály. Rostoucí počet obětí pochopitelně přinesl kapacitní problémy a hnijící ostatky lákaly hmyz. Zločinec proto začal mrtvoly rozřezávat přímo na podlaze kuchyně a části těl pak pálil na zahradě pod hromadou starých pneumatik.
Osudná ucpaná kanalizace
Zásadní změna přišla s nuceným stěhováním do podkrovního bytu v ulici Cranley Gardens, kde absence venkovního prostoru znamenala konec nenápadného pálení zbytků. Mrtvoly proto nově vařil a rozčtvrcené kusy splachoval do záchodové mísy. Tento zvolený postup se mu stal osudným v únoru roku 1983, jelikož lidské tkáně ucpaly domovní kanalizaci.
Nájemníci si stěžovali na nesnesitelný zápach a majitel nemovitosti přivolal na čištění instalatéra, který v ucpaném potrubí objevil podivnou masitou hmotu plnou drobných kůstek. Úředník se sice ještě v noci pokusil odpad sám vyčistit a před sousedy vtipkoval o spláchnutém kuřeti, zanechal za sebou ale další nezpochybnitelné stopy.
Přivolaní vyšetřovatelé šli najisto přímo do podkrovního bytu a nalezli rozkládající se pozůstatky uložené v pytlích. Zadržený muž se ani nesnažil zapírat a rovnou nabídl policii plnou spolupráci se slovy, že jim poví úplně všechno až na služebně. Když se ho v autě zeptali na celkový počet usmrcených mladíků, jeho odpověď o patnácti lidech jim zcela vyrazila dech.
Během čekání na soud popsal desítky sešitů svými osobními vzpomínkami a na zvídavý dotaz detektivů ohledně jeho motivace pouze suše odvětil, že čekal odpověď spíše od nich. Porota ho nakonec uznala vinným ze šesti prokázaných vražd a soudce mu uložil doživotní trest odnětí svobody, který ukončila až jeho smrt ve věku dvaasedmdesáti let.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (biography, denik, bbc).