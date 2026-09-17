Jedlá soda by neměla chybět v žádné domácnosti. Léty odzkoušené fígle zásadně usnadní domácí práce

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Jedlá soda by neměla chybět v žádné domácnosti. Léty odzkoušené fígle zásadně usnadní domácí prácePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Zamilujte se do jedlé sody jednou pro vždy. Vaši domácnost zbaví nežádoucích pachů, mastnoty a zároveň ji užijete na zahradě.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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