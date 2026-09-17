Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Windows skrývá žrouta, který zabere na disku i 100 GB. Většina lidí to bohužel neví, ale lze ho zmenšit za minutu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Databáze vyhledávacího indexu Windows může na disku narůst do desítek gigabajtů, aniž by vás systém upozornil. Pro vyřešení stačí pár kliknutí v nastavení.
Stolní počítač se systémem Windows

Stolní počítač se systémem Windows

Zdroj: Unsplash
Reklama
Další články z Mobify.cz
Čínský čip tenčí než lidský vlas přežije 100 praní v pračce. Na jeden metr vlákna se vejde výkon stolního počítače
Čínský čip tenčí než lidský vlas přežije 100 praní v pračce. Na jeden metr vlákna se vejde výkon stolního počítače
Nokia 3310 mezi chytrými hodinkami. Kospet Tank T4 je nezničitelný kolos, který přežije i apokalypsu
Nokia 3310 mezi chytrými hodinkami. Kospet Tank T4 je nezničitelný kolos, který přežije i apokalypsu

Nokia 3310 se stala symbolem telefonu, který přežije vše a nemusí se nabíjet každou noc. Kospet Tank T4 si...

Windows 11 má nové menu Start, které řeší roky trvající problém. Neznámo proč je skryté, zapnout si ho musíte sami
Windows 11 má nové menu Start, které řeší roky trvající problém. Neznámo proč je skryté, zapnout si ho musíte sami

Aktualizace KB5120998 vrací do Startu seznam všech aplikací přímo na hlavní obrazovku, jenže Microsoft ji...

Tiskárna hlásí, že inkoust došel, přitom ho v ní zůstává dostatek. Francie žene Epson k soudu, hrozí pokuty i vězení
Tiskárna hlásí, že inkoust došel, přitom ho v ní zůstává dostatek. Francie žene Epson k soudu, hrozí pokuty i vězení

Francouzský soud začal projednávat obvinění Epsonu z plánovaného zastarávání inkoustových tiskáren. Firmě...

Japonsko nasazuje vojenské drony z lepenky za 45 tisíc Kč. Voják je složí za 5 minut a radar je téměř nevidí
Japonsko nasazuje vojenské drony z lepenky za 45 tisíc Kč. Voják je složí za 5 minut a radar je téměř nevidí

Japonský ministr obrany potvrdil, že námořní síly země používají jednorázový dron z vlnité lepenky, který...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

Všechny články tohoto autora →
Mobify.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.