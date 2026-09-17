Windows skrývá žrouta, který zabere na disku i 100 GB. Většina lidí to bohužel neví, ale lze ho zmenšit za minutu

Každý počítač s Windows si na pozadí buduje databázi, díky které vyhledávání v Průzkumníku, Outlooku nebo prohlížeči Edge funguje rychle. Tahle databáze se jmenuje Windows Search Index a leží ve skryté systémové složce C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Applications\Windows. Na Windows 10 ji najdete jako soubor Windows.edb, na Windows 11 často jako Windows.db. Problém? Složka ProgramData je ve výchozím zobrazení skrytá, velikost indexu vám Windows nikde samy od sebe neukážou, a přitom může klidně zabírat desítky gigabajtů. Microsoft ve své oficiální KB potvrzuje případy nad 50 GB a v komunitním fóru Microsoft Q&A je zdokumentovaný i extrém o velikosti 107 GB. Že o tom většina uživatelů netuší, je logické: soubor leží tam, kam se běžný člověk nikdy nepodívá, a systém na jeho růst nijak neupozorňuje. Zmenšení přitom zvládnete spustit za minutu, samotné proklikání nastavení je rychlé, kompletní přestavba indexu pak doběhne na pozadí.
Proč index roste a kdy je to problém
Microsoft uvádí obecné pravidlo: velikost indexu bývá pod 10 % objemu indexovaných dat. Jenže tohle pravidlo přestává platit v momentě, kdy máte na disku velké množství drobných souborů pod 4 KB, typicky zdrojové kódy, konfigurační soubory nebo cache složky prohlížečů. Dalším spolehlivým nafukovačem je Outlook, který do indexu ve výchozím stavu přidává veškeré lokální e-maily.
Podle aktuální dokumentace na Microsoft Learn (aktualizované v únoru 2026) má typický uživatel v indexu méně než 30 tisíc položek. Pokročilejší uživatel se dostane ke 300 tisícům. Nad hranicí 400 tisíc položek už Microsoft sám varuje před výkonnostními problémy a výrazným růstem databáze.
Kdy byste měli zbystřit:
- Jednotky GB – normální stav, nic neřešte.
- Desítky GB – zkontrolujte rozsah indexace, zvlášť pokud máte zapnutý režim Enhanced.
- 50 GB a víc – jasný signál, že index indexuje víc, než potřebujete.
Na notebooku s 256GB SSD, což je v Česku stále běžná konfigurace i u prodávaných domácích strojů, znamená 50GB index skoro pětinu celého disku. To je rozdíl, kvůli kterému lidé zbytečně mažou fotky nebo kupují větší úložiště.
Jak zjistíte, kolik místa index zabírá
Složka ProgramData je ve výchozím stavu skrytá. Nejdřív ji musíte zviditelnit: v Průzkumníku klikněte na Zobrazení → Zobrazit → Skryté položky. Pak přejděte na cestu:
C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Applications\Windows
Najděte soubor Windows.edb (Windows 10) nebo Windows.db (Windows 11). Klikněte na něj pravým tlačítkem, zvolte Vlastnosti a podívejte se na položku Velikost na disku, ne na běžnou „Velikost“. Právě ta první hodnota ukazuje, kolik místa soubor reálně zabírá na SSD, a může se od druhé lišit i o desítky procent.
Zmenšení za minutu: co přesně udělat
Samotný zásah do nastavení je rychlý. Tady je postup pro Windows 11:
- Stiskněte Win + I a otevřete Nastavení.
- Přejděte do Soukromí a zabezpečení → Hledání ve Windows.
- Zkontrolujte, jestli nemáte zapnutý režim Enhanced (rozšířený), ten indexuje celý počítač. Přepněte na Classic, který pokrývá jen plochu, dokumenty a pár dalších výchozích složek.
- Volitelně přidejte vyloučené složky přes Přidat vyloučenou složku, typicky archivy, složky s projekty, cache nebo virtuální stroje.
- Klikněte na Rozšířené možnosti indexování → Upřesnit → Znovu sestavit.
Důležité upozornění: minutu zabere proklikání. Přestavba indexu pak běží na pozadí a Microsoft doporučuje nechat jí až 24 hodin, než se vše znovu zaindexuje. Během té doby bude vyhledávání pomalejší nebo neúplné, ale systém funguje normálně dál.
Co přijdete vypnutím indexu a co ho nahradí
Úplné vypnutí služby Windows Search neznamená, že přijdete o soubory. Přijdete ale o pohodlí rychlého hledání v Průzkumníku, Outlooku i Edge. Hledání bude fungovat, jen pomaleji, systém bude procházet soubory v reálném čase místo dotazování připravené databáze.
Pokud vám jde hlavně o hledání souborů podle názvu, existuje výrazně úspornější alternativa: bezplatný nástroj Everything od voidtools. Indexuje pouze názvy souborů a složek na NTFS discích, čerstvou instalaci Windows 11 s 250 tisíci soubory zvládne zaindexovat za zhruba 5 sekund a jeho databáze zabírá méně než 14 MB. Milion souborů zpracuje asi za minutu s nárokem kolem 35 MB RAM. Aktuální stabilní verze je 1.4.1.1032. Není to plná náhrada Windows Search, neprohledá obsah dokumentů ani e-maily v Outlooku, ale pro většinu každodenního hledání bohatě stačí.
Ruční smazání databáze: lze, ale opatrně
V diskuzích se objevuje rada smazat soubor Windows.edb ručně. Technicky to jde a systém to nepoškodí, Windows si index vybuduje znovu. Ale má to háček: mazat za běhu služby Search je riskantní. Microsoft v servisních postupech nejdřív službu wsearch zastavuje a teprve pak s databází manipuluje. Bezpečnější a pohodlnější cesta pro běžného uživatele je zmíněné tlačítko Znovu sestavit v nastavení, které celý proces řídí automaticky.
Hlavní problém není v tom, že by Windows Search Index byl špatná funkce. Je užitečná. Problém je, že Windows nechá databázi růst bez kontroly a bez varování a schová ji tam, kam se běžný uživatel nikdy nepodívá. Stačí si jednou za čas ověřit její velikost a případně zúžit rozsah indexace. Zabere to skutečně minutu.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda