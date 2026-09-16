Předpověď počasí až do konce podzimu 2026: Říjen i listopad budou podle meteorologů vypadat úplně jinak

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Předpověď počasí až do konce podzimu 2026: Říjen i listopad budou podle meteorologů vypadat úplně jinakPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Podzimní počasí může překvapit. Zatímco říjen má být teplotně nadprůměrný, listopad podle některých modelů přinese více srážek a větru.
podzim
Zdroj: Fotografie: Freepik
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Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...Všechny články tohoto autora →
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