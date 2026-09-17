Kdo má v kredenci tento starý hrnek, možná vlastní malé jmění. Většina lidí z něj pije každé ráno kávu

Skoro v každé domácnosti se najde obyčejný hrnek, ze kterého se roky pije ranní káva a nikdo nad ním nepřemýšlí. Jenže část těchhle nenápadných kousků dnes shánějí sběratelé a nabízejí za ně víc, než by kdo u obyčejného nádobí čekal. Rozhoduje přitom hrstka znaků, kterých si nikdo nevšímá.
Většina hrnků je za pár set korun, výjimky za desetitisíce
Nejdřív realisticky. Za obyčejný starý hrnek, hlavně otlučený nebo s odštípnutým okrajem, dají v bazaru sotva pár set korun. O žádné jmění nejde. Nahoru se cena posune až u pěkně zachovaného kusu s dobře čitelnou značkou, kde se pohybuje v řádu tisíců.
Zajímavé je to až u výjimek, kvůli kterým téma žije. Smaltovaný plecháček bez jediné vady od hledané značky se v aukci vyšplhá i nad šest tisíc korun. Keramický hrnek s méně obvyklým dekorem se blíží dvěma tisícům. A po designových soupravách z konce padesátých let se sběratelé v dražbách perou za částky v řádu desítek tisíc. Naprostá většina hrnků se ale vejde do několika set korun, takže spoléhat, že v každém dřímá poklad, by byl omyl.
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Orientační ceny podle typu a stavu hrnku shrnuje následující přehled:
Typ hrnku Orientační cena Běžný otlučený kus s poškozeným okrajem pár set korun Kus v pěkném stavu s dobře rozpoznatelnou značkou řádově tisíce korun Keramický hrnek s neobvyklým dekorem kolem dvou tisíc korun Smaltovaný plecháček bez vady od hledané značky přes šest tisíc korun Žádaná designová souprava z konce 50. let desítky tisíc korun Sběratelé loví konkrétní značky a designové soupravy
To, že je hrnek starý, z něj samo o sobě cennost neudělá. Mnohem důležitější je, z jaké dílny pochází. Z tuzemských porcelánek mají mezi sběrateli dobré jméno výrobky z Karlovarska, z klášterecké Thunovy manufaktury, z Horního Slavkova i z Dubí. U puntíkovaných smaltovaných plecháčů táhnou hlavně kusy z budějovického Sfinxu, jehož zboží kdysi mířilo do desítek zemí, a dál pražská značka Smaltum.
Přečtěte si také: Zapomeňte na chladničku pro máslo. Francouzi ho skladují jinak a vydrží čerstvé 2× déle O ceně hrnku rozhoduje hlavně to, z jaké porcelánky pochází a jestli jde o hledanou značku nebo soupravu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Samostatnou kategorií jsou bílé válcové hrnky s hranatým uchem, které se používaly v jídelnách, školách nebo závodech. Pocházely z keramiček ve Znojmě, Lokti a Dvorech a odlišoval je hlavně potisk. Největší zájem je o zakázkové potisky, které kdysi vznikaly na přání konkrétních firem nebo u příležitosti různých akcí a výstav. Vyšší hodnotu mají také ručně malované kusy a porcelán, který se původně vyvážel za hranice. Na úplném vrcholu stojí návrhy uznávaných designérů. Ježkova souprava Elka, která uspěla na světové výstavě Expo 58, se v dražbě prodala i za dvanáct tisíc korun.
Co prozradí spodní strana hrnku
Nejspolehlivější stopa se skrývá tam, kam se při pití nikdo nedívá, totiž na dně. Sedí tam značka výrobce, někdy vtlačená přímo do materiálu, jindy natištěná pod glazurou nebo ručně namalovaná. Vedle ní bývá i pořadové číslo vzoru, písmena manufaktury nebo drobný znak, třeba korunka či pták.
Podle toho otisku se dá dohledat, odkud kousek je a zhruba z jaké doby pochází. Poslouží k tomu tištěné katalogy i internetové přehledy značek. Nápis Made in Czechoslovakia nebo zkratka ČSSR napoví, že hrnek pochází ještě z dob bývalého státu. Značka sama o sobě ale o výsledné ceně nerozhodne, je to jen výchozí krok.
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Kde to nejčastěji zaskřípe, je stav kusu. Drobná trhlinka, ulomené ucho nebo vybledlý potisk dokážou hodnotu klidně srazit na polovinu, někdy i níž. Sehnat exemplář úplně bez vady je dnes oříšek. Spousta z nich totiž putovala do popelnice tehdy, když lidé po roce 1989 měnili staré kuchyňské vybavení za modernější.
Důležitá je i úplnost. Samostatný šálek nikdy nevynese tolik co celá dochovaná souprava s podšálky a konvicí. Když po prarodičích zbyla kompletní sada, rozhodně se vyplatí nabídnout ji jako celek. Každý chybějící díl, talíř nebo víčko, hodnotu ukrojí rychleji, než by čekal.
Opatrnost se u starého porcelánu vyplácí
Pokud podobný kousek doma objevíte, nespěchejte na něj. K očištění stačí letmé opláchnutí ve vlažné vodě a měkký hadřík, nic drsného. Abrazivní houbičky ani agresivní čisticí prostředky glazura a smalt nesnášejí a každá nová rýha rovnou ubere na hodnotě. Domácího lepení a oprav se radši vyvarujte, obvykle věci jen uškodí.
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Než nějakému číslu uvěříte, mrkněte, za kolik se srovnatelné kousky reálně vydražily. Cena v inzerátu vypovídá jen o představě majitele, skutečnou hodnotu ukážou až doběhlé dražby. Počítejte i s tím, že poptávka po retru je nestálá a dnešní ceny drží hlavně móda, která zase pomine. Každý takový kus se přesto vyplatí radši vyfotit a ukázat znalci dřív, než zamíří z domácnosti pryč.
Zdroje: https://www.tiscali.cz/obycejny-hrnek-na-caj-z-dob-husaka-stoji-dnes-i-6-000-kc-tehdy-stal-3-kcs-677329, https://www.nespechej.cz/clanky/lisi-se-jen-drobnosti-prohlednete-dna-starym-hrneckum-mozna-pijete-kafe-z-pokladu-za-tisice-20260510-8212.html, https://www.kondice.cz/zivot/starozitnosti-ceskoslovensko-retro-hrnek-hodnota-cena/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/porcelan-sberatelstvi-cena/, https://www.dotyk.cz/lifestyle/stare-porcelanove-nadobi-sberatele-vykup-cena/