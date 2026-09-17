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Doba medvědů v hradních příkopech pominula, míní bývalý ředitel pražské zoo

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Krumlovští medvědi Marie Terezie, Vilém a Polyxena jsou již delší dobu středem pozornosti ochránců zvířat, odborníků i veřejnosti. Řeší se, zda mají v hradním příkopu zůstat. Do debaty se nyní zapojil také bývalý ředitel pražské zoo Miroslav Bobek. Podle něj doba medvědů u hradů dávno minula.
Doba medvědů v hradních příkopech pominula, míní bývalý ředitel pražské zoo

Doba medvědů v hradních příkopech pominula, míní bývalý ředitel pražské zoo

Zdroj: Medvědí naděje
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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