Doba medvědů v hradních příkopech pominula, míní bývalý ředitel pražské zoo

Tři medvědi žijí v českokrumlovském medvědáriu dlouhodobě. Zda tam mají vhodné podmínky řeší odborníci i spolky pro ochranu zvířat. Iniciativa Medvědí naděje a spolek OBRAZ – Obránci zvířat upozorňují mimo jiné na velikost výběhů a stereotypní chování zvířat. Na konci srpna začali přímo u medvědária sbírat podpisy pod petici za jejich přesun.
Vedení Státního hradu a zámku Český Krumlov se proti kritice ohradilo. Tvrdí, že medvědi mají dostatek prostoru a odpovídající péči. Zámek rovněž zdůrazňuje, že se o zvířata stará zkušený ošetřovatel a na jejich zdravotní stav dohlížejí veterinární odborníci.
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Jedním z argumentů zastánců současného stavu, včetně vedení zámku, je také historická tradice. Chov medvědů v Českém Krumlově sahá podle dostupných historických údajů do 16. století.
Patří někdejší tradice do současnosti?
Právě na historii se ve svém vyjádření zaměřil i Miroslav Bobek, který stál v čele Zoo Praha patnáct let. Podle něj samotná tradice není důvodem, proč by měl tento způsob chovu pokračovat.
„Doba medvědů v hradních a zámeckých příkopech dávno minula. Do 21. století tato někdejší tradice podle mého přesvědčení nepatří,“ uvedl na své sociální síti X.
Podle přírodovědce má držení medvědů v hradních a zámeckých příkopech kořeny hluboko ve středověku. Jako jeden z nejstarších doložených případů uvádí německý zámek Hartenfels v Torgau, kde byl odchyt medvěda zaznamenán už v roce 1425 a první medvědí příkop vznikl o několik desetiletí později.
V Českém Krumlově jsou medvědi podle Bobka chováni přímo v příkopu minimálně od roku 1707. Důvody, proč šlechta medvědy v příkopech držela, se podle něj v průběhu staletí lišily.
„V první řadě šlo o reprezentaci. Medvěd je velké, nebezpečné a současně obtížně získatelné zvíře. Vlastnit ho znamenalo ukázat, že jeho majitel má prostředky, kontakty a moc ho získat a udržet,“ popisuje bývalý ředitel pražské zoo.
Medvědi mohli mít i dynastický význam. „Nejlepším příkladem je právě Český Krumlov. Rožmberkové používali medvěda jako erbovní zvíře a současně propagovali své údajné příbuzenství s italským rodem Orsini, kdy jméno Orsini souvisí s latinským ursus – medvěd,“ dodává Miroslav Bobek.
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Za zrušení medvědárií na historických objektech se postavil již v roce 2024 i ředitel táborské zoo. „Medvěd je převážně samotářské zvíře zvyklé pohybovat se na velké vzdálenosti. To mu ale stísněné prostory na hradech a zámcích nedovolují. Výběhy a klece, v nichž jsou nuceni žít, jsou naprosto nevyhovující,“ uvedl tehdy ředitel Evžen Korec.
Kritizoval také to, že se o medvědy na hradech a zámcích starají především lidé, jejichž hlavní náplní práce je péče o historické objekty a sbírky, nikoli zoologie.
Medvědi na českých hradech a zámcích: Na českých hradech a zámcích žije celkem pět medvědů. V Českém Krumlově jsou to medvědice Marie Terezie a dvojice Vilém a Polyxena. Na Točníku dvojice medvědů hnědých Agáta a Martin. Ti se objevili také v televizním pořadu Medvědi na cestách Václava Chaloupka.