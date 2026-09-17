Budíte se v noci kvůli tomuto problému? Tělo může upozorňovat na prostatu, cukrovku i nemocné srdce

Za nykturii se nepovažuje každá návštěva toalety během noci. Podstatné je, že člověka ze spánku probudí právě potřeba močit. Pokud se vzbudí například kvůli bolesti, hluku nebo poruše spánku a na toaletu si zajde až poté, příčina je jiná. Potíže jsou častější s rostoucím věkem, není ale správné automaticky je považovat za něco, s čím se musí starší člověk jednoduše smířit. Zejména opakované noční vstávání, které dlouhodobě narušuje spánek, má smysl řešit.
U mužů může být problémem prostata, příčina ale může být i jinde
Jedním z častých důvodů nočního močení u mužů je nezhoubné zvětšení prostaty. Močový měchýř se kvůli zhoršenému odtoku nemusí úplně vyprázdnit a potřeba močení se potom může vracet. Noční zvýšená tvorba moči ale může souviset také s cukrovkou, onemocněním ledvin, srdečním selháváním nebo užíváním močopudných léků.
Roli mohou hrát i otoky dolních končetin. Tekutina nahromaděná přes den v nohách se po ulehnutí vrací do krevního oběhu a ledviny ji následně začnou odvádět. U žen mohou obtíže souviset například s hyperaktivním močovým měchýřem, změnami pánevního dna nebo hormonálními změnami po menopauze.
Problém někdy začíná už večer
Výrazný vliv má také množství a druh nápojů před spaním. Velký objem tekutin večer znamená, že je ledviny musí během následujících hodin zpracovat. Potíže mohou zhoršovat rovněž káva, některé čaje a alkohol, které mohou tvorbu moči podporovat.
Vhodnější je proto větší část pitného režimu rozložit do první části dne a několik hodin před spaním už nepít zbytečně velké množství tekutin. Samotné omezení večerního pití však není řešením ve chvíli, kdy je za nočním močením zdravotní problém.
Kdy už je vhodné jít k lékaři
Vyšetření je na místě především tehdy, když se člověk kvůli močení budí opakovaně, obtíže se zhoršují nebo zásadně narušují spánek. Pozornost vyžaduje také slabý proud moči, obtížný začátek močení, pocit neúplného vyprázdnění, náhlé nucení na toaletu, únik moči nebo krev v moči.
Při hledání příčiny může pomoci několikadenní močový deník, do kterého si člověk zaznamenává množství přijatých tekutin i čas a množství vyloučené moči. Léčba se následně odvíjí od příčiny a může sahat od změny pitného režimu přes léčbu prostaty či hyperaktivního močového měchýře až po další cílené postupy.
venova.cz, ics.org