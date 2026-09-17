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Budíte se v noci kvůli tomuto problému? Tělo může upozorňovat na prostatu, cukrovku i nemocné srdce

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Člověk se probudí, zamíří na toaletu a za několik hodin se situace opakuje. Časté noční močení řada lidí přisuzuje věku nebo večernímu pití, opakované buzení ale může mít i zdravotní příčinu. Souviset může s prostatou, močovým měchýřem, cukrovkou, ledvinami nebo některými srdečními problémy.
Opakované buzení kvůli močení nemusí jen narušovat spánek, signalizovat může i vážný zdravotní problém.

Opakované buzení kvůli močení nemusí jen narušovat spánek, signalizovat může i vážný zdravotní problém.

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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