Technologie z kokpitu stíhačky je dnes v běžných autech. Head-up displej ale skrývá rizika, o kterých se nemluví

Princip je prostý a elegantní: klíčové údaje se promítají přímo do zorného pole, takže se řidič nemusí dívat dolů na přístrojový štít. Přesně tak fungoval head-up displej (HUD) v kokpitech vojenských letounů už od šedesátých let, britská BAE Systems ho popisuje jako vůbec první průhledový displej v operační službě. Dnes tu samou logiku najdete v autě za milion korun. Jenže zatímco pilot měl na skle jen letově kritická data, automobilky postupně přidávají navigační šipky, asistenty jízdních pruhů a rozšířenou realitu. A právě tady začíná problém, o kterém se v prodejních materiálech moc nečte.
Od stíhačky k Octavii: jak se HUD dostal do běžné nabídky
Původní myšlenka byla čistě bezpečnostní. Pilot stíhačky potřeboval sledovat terén a zároveň vidět výšku, rychlost a cíl, a přesně to mu HUD umožnil, aniž by sklonil hlavu. V automobilovém světě se tato technologie dlouho držela v prémiových modelech BMW nebo Mercedesu. To se změnilo.
V českých cenících modelového roku 2026 už HUD nabízejí vozy, které patří mezi nejprodávanější v zemi. Škoda Octavia ho má v rámci výbavy Exclusive Selection nebo jako součást paketu Asistovaná jízda 2.5 za 40 000 až 50 000 Kč. Škoda Superb ho ve výbavě Laurin & Klement zahrnuje ve standardu. Toyota Corolla Sedan nabízí 25,4cm (desetipalcový) HUD sériově ve verzích GR SPORT a Executive. Hyundai Tucson Hybrid ho má ve vyšších výbavách. A Škoda Elroq jde ještě dál, v Laurin & Klement dostanete rovnou AR-HUD, tedy head-up displej s rozšířenou realitou.
Podle statistik SDA tvořila SUV v prvním čtvrtletí 2026 přes 55 % registrací nových osobních aut v Česku. Právě vyšší výbavy SUV a rodinných sedanů jsou hlavním kanálem, kterým se HUD šíří z prémie do běžného provozu.
Klasický HUD versus rozšířená realita: kde je hranice
Dodavatel Valeo rozlišuje tři typy: combiner HUD s malým průhledným štítkem, windshield HUD promítající přímo na čelní sklo a AR-HUD, který grafiku váže na reálnou scénu před autem. Poslední varianta je technologicky nejpůsobivější: navigační šipka se „položí“ přímo na silnici, virtuální vodicí linie kopíruje jízdní pruh.
Jenže právě AR-HUD přináší paradox. Studie publikovaná v Transportation Research Part F v roce 2023 zjistila, že řidiči sice AR-HUD subjektivně preferovali, ale zároveň hlásili, že rozšířená grafika může překrývat důležité části silnice. V některých křižovatkových scénářích měl AR-HUD dokonce nejvíce přehlédnutých objektů ze všech testovaných variant. Řidič měl oči na silnici, ale pozornost jinde.
To je klíčový rozdíl oproti leteckému původu. V kokpitu stíhačky je obsah HUD přísně omezený na to, co pilot v danou chvíli potřebuje. V autě rozhoduje o obsahu výrobce. A výrobce má motivaci zobrazovat víc, ne méně.
Rizika, která nenajdete v reklamě
Oficiální materiály automobilek a dodavatelů mluví o bezpečnosti, komfortu a soustředění na silnici. Rizika přetížení se objevují spíš v odborných studiích a regulačních dokumentech než v prodejních textech.
Americká NHTSA ve svých dobrovolných pokynech pro palubní elektroniku doporučuje blokovat činnosti, které zhoršují kontrolu vozidla. Evropská unie od 7. července 2026 zpřísnila bezpečnostní požadavky na všechna nově registrovaná auta, mimo jiné povinným systémem varování před rozptýlením řidiče. Auto tedy nově nejen zobrazuje víc informací, ale zároveň musí hlídat, jestli se řidič ještě soustředí. Ironie je zřejmá.
A pak jsou tu praktické problémy, o kterých se mluví ještě méně. Uživatelský manuál Kia pro rok 2026 upozorňuje na celou řadu situací, kdy je HUD špatně čitelný nebo přímo rušivý:
- polarizační sluneční brýle mohou obraz ztmavit nebo zneviditelnit,
- mokrá vozovka a silné vnější světlo zhoršují kontrast,
- po výměně čelního skla za neoriginální se mohou objevit dvojité obrazy,
- nevhodný posed řidiče posune projekci mimo zorné pole.
V takových chvílích dává smysl HUD jednoduše vypnout. Totéž platí ve složitém městském provozu, kdy další vrstva grafiky na skle už nepomáhá, ale soutěží se silnicí o pozornost.
Čelní sklo jako panoramatická obrazovka
Výrobci přitom míří opačným směrem, k větším a širším projekcím. BMW Panoramic Vision promítá obsah od jednoho A-sloupku k druhému a značka ho zavádí do všech nových modelů od konce roku 2025. Continental představil koncept Scenic View HUD pokrývající celou šířku čelního skla s plánovaným uvedením na trh v roce 2026. Hyundai Mobis ve spolupráci se ZEISS vyvíjí holografický displej s cílem sériové výroby od roku 2027.
Čelní sklo se tak postupně mění v další informační plochu. A čím víc z něj bude panoramatický infotainment, tím slabší bude původní bezpečnostní logika, kvůli které HUD vznikl.
Jak z toho vytěžit maximum a nespálit se
Pokud váš vůz HUD má, základní pravidlo zní: méně je víc. Upravte výšku a jas projekce, ponechte zobrazené jen rychlost, základní varování a navigaci. Nelepte na čelní sklo fólie a nedávejte na palubní desku předměty před projektor. A pokud nosíte polarizační brýle nebo jedete v podmínkách, kdy je obraz nečitelný, displej vypněte. Nic se nestane, přístrojový štít nikam nezmizel.
Head-up displej zůstává chytrým bezpečnostním nástrojem, dokud plní svůj původní účel: dostat pár kritických čísel tam, kam se řidič stejně dívá. Ve chvíli, kdy se z něj stane plocha pro animované šipky, notifikace a grafické efekty, přestává být pomocníkem a stává se dalším zdrojem toho, čemu měl původně bránit: rozptýlení.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík