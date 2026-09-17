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Technologie z kokpitu stíhačky je dnes v běžných autech. Head-up displej ale skrývá rizika, o kterých se nemluví

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Head-up displej, kdysi výsada stíhacích pilotů, je dnes v ceníku Škody Octavia za cenu příplatkového paketu. S rozšířením ale přicházejí i problémy.
Head-up displej, auto

Head-up displej, auto

Zdroj: Audi/sp-x
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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