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Botanické zahrady žádají vlastní zákon, prezidenta jeho absence překvapila

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Unie botanických zahrad ČR žádá po vládě, aby se botanické zahrady dostaly do české legislativy. Dosud tomu tak není. Dopis unie dnes převzal od ředitele Bečovské botanické zahrady Jiřího Šindeláře i prezident Petr Pavel.
Botanické zahrady žádají vlastní zákon, prezidenta jeho absence překvapila

Botanické zahrady žádají vlastní zákon, prezidenta jeho absence překvapila

Zdroj: Město Jihlava
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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