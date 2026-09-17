Botanické zahrady žádají vlastní zákon, prezidenta jeho absence překvapila

Botanické zahrady by si zasloužily mít stejné postavení jako například zahrady zoologické, řekl prezident Petr Pavel na závěr návštěvy Bečova nad Teplou na Karlovarsku.
Zákon o botanických zahradách podle unie zpracován je a stačilo by jej předložit do parlamentu. Právní vakuum, ve kterém se botanické zahrady pohybují, je podle jejich unie znevýhodňuje jak v odborné akademické sféře, tak například i v oblasti zaměstnávání. Neexistuje například funkce kurátor sbírek rostlin - botanik, kterou vykonávají odborně vzdělaní lidé, ale platově jsou zařazováni do neodborných profesí. Často tak odcházejí třeba do zahraničí.
„Je to především pro mě překvapení. Já jsem si myslel, že botanické zahrady jsou ukotveny legislativně stejně jako jsou například zoologické zahrady. To, že nejsou, je překvapující, protože ve většině zemí Evropské unie jsou nějakým způsobem zakotveny a mají svůj statut,“ řekl dnes Petr Pavel. Jak doplnil, s materiály se seznámí a bude o snaze botanických zahrad jednat s příslušnými ministry.
Botanické zahrady neměly kompenzace
Iniciativa unie začala podle Šindeláře vznikat v době koronavirové pandemie, kdy se ukázalo, že botanickým zahradám nebyly umožněny kompenzace, jelikož nebyly nikde ukotveny. „Pokud by se zákon o botanických zahradách podařilo prosadit, tak by získaly statut jasně definovaného zařízení, které by mělo i ochranu územní, ale i ochranu finanční a vlastně i ochranu těch genofondů rostlin, které byly vyšlechtěny třeba před několika sty lety a které také patří do toho kulturního dědictví,“ sdělil.
„Myslím si, že by si botanické zahrady stejně jako ty zoologické zasloužily mít svůj statut a ochranu, protože plní řadu rolí, které jsou pro stát a pro budoucnost naší přírody, ale i vzdělávání mladé generace velice žádoucí,“ dodal prezident.
Botanické zahrady jsou podle unie na podobné úrovni jako jiné památky, jsou významným dokladem historického vývoje, životního způsobu a prostředí společnosti od nejstarších dob do současnosti. V otevřeném dopisu požaduje unie ukotvení buď samostatným zákonem nebo v rámci novelizace zákona o ochraně krajiny a přírody.