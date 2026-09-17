5 večeří pod 30 korun. Zasytí celou rodinu a konec měsíce přežijete bez stresu

Poslední dny před výplatou dokážou pořádně potrápit peněženku. Lednice svítí prázdnotou a na objednaný rozvoz nebo hotová jídla z obchodu se radši ani nedíváte. Teplá večeře pro celou rodinu se přitom dá zvládnout za pár korun. Stačí sáhnout po surovinách, které roky vařily naše babičky, a cena jedné porce se v klidu vejde pod 30 korun. Velký hrnec takového jídla nasytí všechny u stolu.
V čem je tajemství levných večeří
Základ úsporného vaření tvoří suroviny, které dlouho vydrží a pořádně zasytí. Luštěniny, brambory, těstoviny, rýže, vejce a mouka stojí málo a dá se z nich vykouzlit nepřeberně jídel. Čočka i hrách patří k nejlevnějším zdrojům bílkovin vůbec a přezdívá se jim maso chudých, protože z jednoho balíčku se nají celá rodina. Když k tomu přidáte sezonní zeleninu, kterou zrovna seženete ve slevě, máte plnohodnotné jídlo za zlomek ceny masového oběda.
Následující tabulka shrnuje pět levných večeří i s přibližnou cenou za porci:
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|Večeře
|Cena za porci
|Čočka na kyselo s vejcem
|zhruba 15 korun
|Bramboráky
|pár korun
|Těstoviny s vajíčkem a osmaženou cibulkou
|tak 12 korun
|Sladká krupicová kaše
|kolem 12 korun
|Zelňačka
|necelých 20 korun
Čočka na kyselo s vejcem
Čočka je levný poklad, který se uvaří skoro sám. Zalijete ji vodou, přidáte bobkový list, a než prostřete stůl, je hotová. Zahustíte ji jíškou z lžíce mouky a tuku, dochutíte octem, cibulkou a špetkou cukru. Navrch patří vejce natvrdo nebo volské oko a k tomu krajíc chleba. Porce vyjde zhruba na 15 korun a zasytí i pořádného jedlíka.
Bramboráky z jednoho pekáče brambor
Nastrouhané brambory, vejce, trocha mouky, česnek a majoránka. Víc na klasické bramboráky nepotřebujete. Těsto po lžících opečete na pánvi dozlatova a máte teplou večeři, ke které si každý rád přidá. Kilo brambor stojí pár korun a placky z něj zaženou hlad celé rodině. Kdo má rád sladkou variantu, smíchá nastrouhané brambory jen s moukou a solí a placky potře povidly.
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Těstoviny s vajíčkem a osmaženou cibulkou
Když dojdou nápady, zachrání večeři obyčejné těstoviny. Uvařená kolínka nebo vřetena promícháte na pánvi s rozšlehaným vejcem a dozlatova osmaženou cibulkou. Kdo má doma kousek sýra nebo šunky, přihodí je taky. Za pár minut je na stole sytá večeře, která přijde tak na 12 korun na osobu. Dětem zachutná i verze se strouhankou opraženou na másle.
Sladká krupicová kaše pro nejmenší
Sladká kaše je večeře, kterou si oblíbí hlavně děti. Do vroucího mléka za stálého míchání zasypete krupici a chvíli povaříte, aby zhoustla. Sype se kakaem, skořicí s cukrem nebo se přelije trochou rozpuštěného másla. Když vám doma zbývá tvrdší pečivo, udělejte z něj místo kaše žemlovku a nic nepřijde nazmar. Porce mléčné kaše vyjde kolem 12 korun.
Zelňačka zahřeje i zasytí
Polévka byla vždycky nejlepší kamarád prázdné peněženky. Zelnou polévku uvaříte z kysaného zelí, brambor, cibule a koření, a pokud máte, přidáte kousek uzeniny nebo klobásy pro chuť. Zahustit ji můžete strouhaným bramborem nebo záklechtkou z mléka a mouky. S krajícem chleba je z ní plnohodnotná večeře, která zahřeje a nasytí za necelých 20 korun na porci.
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Jak dostat účet za jídlo ještě níž
Nejvíc ušetříte, když se zaměříte na pár osvědčených zásad:
- jídelníček si promyslete na pár dní dopředu a nakupte podle seznamu, vyhnete se tak drahým nákupům polotovarů ve chvíli, kdy nevíte, co vařit;
- sázejte na sezonní zeleninu, velká balení trvanlivých surovin a slevové akce;
- domácí přílohy navíc vyjdou mnohem levněji než kupované, třeba bramborové knedlíky nebo domácí halušky si připravíte za zlomek ceny těch z obchodu;
- co zbude, uložte do mrazáku, ať se nic nevyhodí.
Zdroje: https://www.toprecepty.cz/clanky/1557-vecere-do-30-korun-na-porci-zkuste-chaluparskou-omeletu-jahlovou-kasi-ci-pecena-kridelka/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/jak-varit-levne-20301201.html, https://prodejny.kaufland.cz/online-magazin/radost-z-vareni/levne-recepty.html, https://www.nejrecept.cz/tip/24-nejlepsich-receptu-na-levna-jidla-do-par-korun-ktere-zasyti-celou-rodinu-r6724, https://www.prozeny.cz/clanek/recepty-levne-jidelnicek-na-tyden-pro-ctyrclennou-rodinu-levne-a-chutne-83141, https://www.apetitonline.cz/tipy-triky/5-veceri-do-30-korun-za-porci